Cloudflare稍早公布了第六份年度回顧報告 (Year in Review)，揭露2025年全球網路運作的關鍵趨勢。報告顯示，隨著AI技術的爆炸性成長，網路世界正經歷一場前所未有的變革：全球網路流量年增19%，而「AI機器人大戰」 (Bot War)更是打得火熱。

Cloudflare 2025年度回顧：AI爬蟲大戰Google遙遙領先，逾半數流量已導入「後量子加密」

Cloudflare執行長Matthew Prince表示，網路不僅在變化，更在重塑世界。今年我們見證了資安領域的重要里程碑，也看到了傳統商業模式面臨挑戰。

AI爬蟲大亂鬥，Google是最大「流量製造機」

在大家最關心的AI領域，競爭已經從模型效能延伸到了資料抓取。報告指出，Google的爬蟲機器人 (Crawling Bots) 活動量遠超其他競爭對手，成為全球自動化網路流量的「最大單一來源」。這顯示為了訓練Gemini等模型，Google正以驚人的規模在網路上搜刮資料。

而在最受歡迎的網路服務榜單中，Google與Meta連續第四年穩居冠亞軍。在生成式AI服務方面，ChatGPT依然毫無懸念地保持領先地位。

駭客不講武德？公益組織成頭號目標

今年的資安趨勢則出現令人擔憂的轉變，過去駭客多半鎖定金融或科技巨頭，但2025年公民社會 (Civil Society) 與非營利組織 (Non-profits) 卻首次成為遭受攻擊最多的領域。

原因很簡單也很殘酷：這些組織往往握有極其敏感的用戶資料，同時資安防護資源相對薄弱，並且具備潛在的勒索財務價值。此外，網路戰規模也急劇升級，Cloudflare 今年就擋下了超過25起打破歷史紀錄的DDoS攻擊。

後量子加密成主流，政府成斷網主因

面對未來量子電腦可能破解現有加密技術的威脅，網路防禦也正在升級。報告顯示，目前已有52%的人類網路流量受到後量子加密技術 (Post-Quantum Cryptography) 的保護，這意味著過半數的網路傳輸已具備抵禦未來威脅的能力。

不過，造成網路中斷的兇手，除了意外 (如電纜切斷影響減少了50%)，更多的是人為因素。全球近半數的重大網路中斷事件是由政府行為觸發 (可能涉及審查或社會控制)，而與停電相關的中斷則翻倍成長。

在網速與品質方面，歐洲 國家表現最為亮眼，平均下載速度高達200Mbps 以上，其中西班牙的整體網路品質位居全球首位。

分析觀點：AI飢渴症與不安全的網路

筆者認為，Cloudflare這份報告反映了2025年網路的兩個極端：極度的進化與極度的脆弱。

一方面，我們看到後量子加密迅速普及，顯示科技業對於「未來風險」的反應速度極快；但另一方面，Google爬蟲的流量霸榜，反映了AI模型對於資料的「飢渴症」已對整體網路頻寬造成負擔。而駭客轉向攻擊公益組織，則顯示在AI輔助攻擊的時代，網路犯罪的門檻降低且道德底線更低。未來的網路戰爭，恐怕不再只是癱瘓伺服器，而是針對資料話語權與隱私的全面掠奪。

