對於致力於拓展公部門業務的雲端服務商來說，合規認證往往是那張最關鍵的入場券。Cloudflare於今日 (1/15) 宣佈，旗下的安全服務已經正式登錄日本政府的「政府資訊系統安全評估制度」 (ISMAP)，意味Cloudflare的CDN、WAF，以及零信任 (Zero Trust) 服務，即日起將成為日本政府機關採購雲端服務時的合格選項。

拿到日本政府入場券！Cloudflare正式獲ISMAP認證，CDN與零信任服務列入政府採購清單

什麼是ISMAP？

ISMAP (Information system Security Management and Assessment Program) 是由日本情報處理推進機構 (IPA) 等單位主導的制度，專門針對民間雲端服務的資訊安全對策進行評估。只有通過嚴格審查並登錄在案的服務，才能被視為「政府認證雲端」 (Government-certified cloud)，並且具備參與政府標案的資格。

在此之前，包括微軟、Google、AWS，以及Slack等美國科技業者的服務，都已經先後取得該認證。

Cloudflare for Government：從防護到無伺服器運算

根據官方公佈的ISMAP登錄清單 (登錄日期為2025年12月22日)，此次Cloudflare以「Cloudflare for Government」的名義入列，涵蓋的服務範圍包含如下：

• 安全防護：包含其最知名的CDN (內容傳遞網路)、WAF (網頁應用程式防火牆)，以及DDoS攻擊防護服務。

• 零信任架構：Cloudflare Zero Trust服務。

• 邊緣運算：針對Serverless應用的「Cloudflare Workers」。

深耕日本與關鍵基礎設施

Cloudflare目前在包括東京、大阪在內的全球超過330個城市擁有網路據點，Cloudflare副總裁松本紗代子表示，獲得認證後，將能為日本的公共部門、公用事業，以及關鍵基礎設施機構，提供符合合規要求且無縫的安全解決方案，無論客戶的需求有多複雜都能滿足。

分析觀點

隨著數位轉型 (DX) 成為日本政府的核心政策，公部門對於「雲端優先」 (Cloud First)的採用率正大幅提升，但也隨之帶來了資安焦慮。ISMAP的認證門檻極高，Cloudflare能擠進這份名單，代表其資安架構已獲得國家級背書。

對於Cloudflare而言，這不僅是能做政府生意的問題，更是一個強大的信任指標。特別是在地緣政治緊張、DDoS 攻擊頻傳的當下，日本政府將網站防護與零信任架構交給Cloudflare，也反映出對其全球邊緣網路防禦能力的依賴。對於同樣面臨高強度網攻威脅的台灣政府與企業來說，日本ISMAP的認證名單或許也是一個值得參考的採購指標。

