CM魅奇學院推出兒童理財夏令營 為孩子培養財商素養的第一步

▲CM魅奇學院創辦人鄭安廷、營運長徐正承，與孩子們課後合照。

【記者 劉嘉菲／台北 報導】面對無現金支付盛行、兒童消費力提升的時代，金錢教育已成為家長最關注的議題之一。現今的孩子從小面對超商付款、自動販賣機、線上購物等情境，消費變得比過去更容易，卻也更容易衍生「不懂金錢價值」「不知道金錢從何而來」等問題。

許多研究也指出：「理財教育越早開始，孩子越能做出良好金錢決策。」因此，財商教育正逐漸成為台灣家長重視的必修能力。

▲鄭安廷正與孩子們進行遊戲化教學。

深耕兒童教育多年的CM魅奇學院觀察到這項趨勢，今年推出兒童理財夏令營，由創辦人鄭安廷（Andy）、營運長-徐正承（Eddie）帶領團隊以系統化課程與沉浸式教學設計，讓孩子在遊戲化情境中理解金錢流動。目前課程已累積超過 1,000 名學員參與，被家長評為台灣最具專業度的兒童財商教育品牌之一。

營運長-徐正承表示：「理財營隊自創立以來，每年都會依據孩子的學習反饋持續更新內容，包含儲蓄、價值交換、風險概念、商業邏輯與生活財務判斷等核心主題。我們希望孩子能透過任務與角色扮演身歷其境地體驗金錢運作，而不是被動地接受知識。」除了夏令營本身，CM魅奇學院也推出原創兒童理財繪本，讓家長能在家中陪伴孩子延伸學習，逐步建立完整的財商教育系統。

▲孩子們透過「遊戲化教學」，降低學習門檻並建立觀念。

CM推出這場夏令營，財商教育並非「讓孩子想花就花」，更不是過早推入投資市場，而是協助他們培養健康的金錢態度，包括「買東西前比較價值」「養成儲蓄習慣」「面對誘惑能做出選擇」「理解金錢需要努力取得」等能力。這些觀念看似簡單，卻會深刻影響孩子未來的消費與財務習慣，也是許多成人到長大後才發現自己缺乏的重要能力。

鄭安廷也呼籲家長重視財商教育的長期影響，並表示學院將持續優化教材與教學模組，期望打造台灣最完整的兒童教育生態系，讓孩子在學習與生活中真正做到「懂錢、用錢、會做決策」。(記者劉嘉菲翻攝)