CM11戰車行駛路上「狂冒白色濃煙」 目擊民眾：有看到火！

為了應對解放軍圍台軍演，國軍各單位接獲命令，展開立即戰備操演，想不到陸軍八軍團所屬的一輛CM11勇虎戰車，行駛在高雄路上，突然狂冒濃濃白煙，讓目擊的民眾都嚇了一跳，說還有看到火光，擔心戰車是不是燒了起來！軍方對此表示，疑似是引擎故障，已由保修小組進行檢測並排除狀況。

CM11勇虎戰車接獲命令要進駐戰術位置，沒想到卻在半路上邊開邊冒大量白煙，濃濃煙霧，讓整條路都看不清楚，後方轎車和騎士閃得遠遠的趕緊加速通過，官兵立即停車檢查，這些不尋常的濃煙，引起路邊民眾圍觀，戰車上官兵忙著找出冒煙原因在哪裡。

民眾vs.記者：「整個路都是白煙，（你有看到火就對了），有啊。」

事發在29號早上11點多，為了因應中共軍演，陸軍八軍團564旅，CM11戰車行經高雄湖內區中山路二段，疑因引擎故障，冒出大量白煙，官兵花半個多小時排除狀況。

尖端科技軍事雜誌編輯李思平：「大力踩油門情況下，如果引擎比較老舊，或者保養部分，比較沒這麼確實時候，可能引擎會出現，大量噴發白煙狀況，第二種就是不小心啟動，這個引擎發煙器，第三種狀況的話，可能就是油路老舊，導致不正常滲漏。」

音陸軍八軍團政戰主任張景泰：「目前已由保修小組，進行檢測及狀況排除。」

軍方最終出動裝甲救濟車前往拖救，冒煙原因還要再釐清，沒有造成傷亡，而這款CM11勇虎戰車，是我方與美國共同研發的主力戰車，與M60A3採用同底盤，1990年就正式公開，服役至今超過35年。

國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲：「它在國軍扮演就是，裝甲部隊的主力，那現在M1A2T，還有既有M60A3提升之後，勇虎戰車可能就會退為，機械化步兵旅，或是封存狀態作為備用。」

陸軍強調部隊移防，本就會有各種突發情況，這也是訓練的一環，考驗部隊如何應對突發狀況，希望國人能給官兵支持。

