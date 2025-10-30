CM11戰車「狂噴黑煙」畫面曝光 軍方：非故障是正常現象

國軍軍演戰車狂冒黑煙引發民眾疑慮！目擊民眾直呼「這是自殺嗎？」質疑戰車冒煙恐在實戰中暴露行蹤。軍方解釋，CM11戰車使用柴油引擎，在重負荷狀況下需要加大油門來增加扭力，因此產生局部黑煙，強調這是正常現象，「並非戰車故障或異常」。專家則指出，目前無論是「M48H」、「CM11」或「M60A3」，其動力包件都已老化，這也是陸軍擬訂更新計畫的原因。

40噸戰車「狂噴黑煙」畫面曝光 軍方：非故障是正常現象。(圖／吳東亮臉書)

國軍十軍團在雲林進行軍事演習時，CM11戰車在路上狂冒黑煙的情況引發民眾關注。這些重達40噸的中型戰車在行進過程中排放大量煙霧，讓民眾擔憂其作戰隱匿性與環境污染問題。陸軍第十軍團發言人鄭傑元少將解釋，此為柴油引擎在重負荷狀況及靜止起步時需加大油門所產生的正常現象，並非戰車故障。軍事專家則指出，這與動力系統老化有關，也是陸軍計畫更新動力包件的原因。

雲林軍演CM11戰車冒黑煙 民憂「暴露行蹤」。(圖／吳東亮臉書)

在雲林舉行的軍事演習中，不只民眾目擊了戰車冒黑煙的畫面，記者前往現場的途中也遇到了同款CM11戰車排放濃煙，只是顏色較為灰白。目擊民眾對此表示疑慮，認為「這樣遠遠就知道你在哪裡了」，質疑戰車冒煙會在實戰中暴露行蹤。還有民眾關心空氣污染問題，直呼「這是自殺嗎」。

陸軍第十軍團發言人鄭傑元少將對此解釋，CM11戰車使用柴油引擎，在重負荷狀況及靜止起步等情況下，需要加大油門來增加扭力，因此產生局部黑煙，這屬於正常現象。軍方強調，這些40噸的中型戰車在負重狀況下需要加大油門，才會冒出大量濃煙，並非戰車故障或異常。

CM11戰車演習冒濃煙 軍：柴油引擎重負荷。(圖／TVBS)

對於戰車冒煙現象，有民眾戲稱這是「烏賊」，甚至說是新的隱匿招數。然而，軍事專家施孝緯則提出不同觀點，他表示目前無論是M48H、CM11或M60A3，其動力包件都已有些老化，雖然維持正常狀態，但會產生較多煙霧，這也是陸軍為什麼要擬訂計畫，將這些動力包件更新的原因。

此次十軍團在雲林舉行的軍演，主要演練手機指揮運用、陸航與戰甲車部隊協同作戰，以及運用空包彈仿真實戰等科目。演習出動了超級眼鏡蛇直升機、CM11戰車、CM34戰鬥車等裝備，但戰車上路時因狂噴煙而先引發民眾的注意與討論。

