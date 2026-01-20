CNBC專訪 林修銘：台股3萬點展現台灣科技島優勢

（中央社記者曾仁凱台北20日電）2026年剛開春，台股成功站上3萬點關卡，吸引國際媒體關注。台灣證券交易所董事長林修銘接受CNBC電視專訪時表示，這展現出台灣「科技智慧島」的優勢，他看好接下來AI將驅動前瞻產業高速成長，為台灣資本市場持續注入動能。

林修銘1月15日接受美國財經新聞頻道CNBC電視專訪，為林修銘2022年7月上任以來，第2度接受CNBC專訪，顯示台灣資本市場受國際關注度持續升溫。

面對台股2026年一開春就衝破3萬點大關，林修銘認為，這展現出台灣產業的高度韌性與國際競爭力，也是台灣「科技智慧島」的優勢展現。未來AI將改變勞動市場並提升全球生產力，對整體經濟及企業獲利帶來長期正面效益。

展望2026年，林修銘指出，雖然地緣政治的不確定性，可能牽動全球經濟和股市表現，但在預期美國聯準會（Fed）降息、AI產業需求持續，以及全球經濟穩健成長的背景下，看好台灣產業基本面。

林修銘表示，台灣半導體和伺服器供應鏈在全球AI產業鏈中扮演關鍵角色，2025年台灣上市公司總營收年增約13.82%，其中科技類股成長率達21.69%。他看好半導體及資通訊產品的需求動能可望延續至2026年，並持續支撐台股表現。

此外，2025年申請IPO上市公司家數達45家，創下近10年新高，凸顯企業對資本市場的高度信心與投資熱度。林修銘表示，AI將驅動前瞻產業高速成長，證交所希望扶植更多具潛力的前瞻企業。

林修銘指出，2026年上市申請家數目標盼能延續2025的強勁動能；其中，希望逾8成來自數位雲端、智慧醫療、生技醫療、次世代通訊、AI、半導體、資安安控及智慧交通等前瞻產業，較2025年約7成的占比再提升。（編輯：張良知）1150120