CNBC：英特爾18A先進製程進入量產 唯一大客戶是自己

（中央社鳳凰城21日綜合外電報導）美國財經媒體CNBC披露，英特爾（Intel）亞利桑那州新晶圓廠18A先進製程已進入量產階段，仍未能成功吸引大型外部客戶下單，目前唯一的主要客戶就是英特爾自己。

英特爾明年1月推出代號Panther Lake的Core Ultra系列3處理器，將會採用18A先進製程，成為首款採用18A製程的產品。

報導中表示，英特爾目前面臨的最大挑戰在於說服其他晶片設計大廠，願意將關鍵產品交由英特爾代工。

美國科技業諮詢公司Futurum Group執行長紐曼（Daniel Newman）指出，許多企業已在台積電投入龐大資本，以確保良率與產能，短期內不太可能輕易轉換代工夥伴。

英特爾寄望位於亞利桑那州錢德勒（Chandler）的最新晶圓廠Fab 52吸引客戶，而在距離不遠的鳳凰城，台積電也設有新廠，已經開始量產4奈米晶片，其最先進的2奈米製程目前僅在台灣量產。

雖然像是在電晶體密度等部分指標上，英特爾18A製程被認為可與台積電2奈米製程相提並論，但英特爾歷經多年的製程延宕，仍須克服良率問題。

哈佛商學院教授、曾任英特爾董事的約菲（David Yoffie）指出，先進製程初期出現良率問題並不罕見。他舉例，台積電生產輝達（Nvidia）Blackwell GPU時，也曾遭遇類似狀況，但很快獲得改善。

英特爾重返晶圓代工（Foundry）策略始於2021年季辛格（Pat Gelsinger）出任執行長後，但他已於去年12月去職。今年3月接任執行長的陳立武7月曾在內部備忘錄中坦言，英特爾過去幾年「投資過快、過多，卻未能對應實際需求」。

而在等不到大型外部客戶下單的情況下，美國政府8月出手，利用拜登政府時期通過的「晶片法」（CHIPS Act）提供的補助款，對英特爾投資89億美元，取得約10%股權。

分析人士指出，英特爾要為其先進製程18A尋找外部客戶並不容易。因為與專注晶圓代工的台積電不同，英特爾同時也是晶片設計與終端產品製造商，這讓它在潛在客戶眼中，既是合作夥伴，也是競爭對手。

哈佛商學院教授約菲指出：「倘若我是輝達、超微（AMD）或高通（Qualcomm），會把自家的祕密武器交給一個製造單位，而讓也能接觸到這個製造單位的英特爾取得祕密武器嗎？」

他建議英特爾考慮將晶圓代工業務獨立成另一家公司，以化解潛在客戶的疑慮。

約菲認為，若能將設計與製造業務徹底分離，「不僅能大幅提升英特爾成功的機會，也能讓美國在全球半導體製造版圖中，擁有更穩固、具競爭力的地位」。（編譯：劉淑琴）1141222