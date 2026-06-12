CNBLUE、頑童MJ116、KKBOX風雲榜、KISS OF LIFE、梁文音⋯本周演唱會快報！時間地點、入場須知速看｜本周想見你6/12~6/14

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本周熱門演唱會與見面會整理來了！韓國人氣樂團CNBLUE前進高雄流行音樂中心，周末兩天熱力開唱。頑童MJ116延續上周的熱情，在高雄巨蛋迎來最後三場巡演。華語音樂年度盛事KKBOX風雲榜也於本周六登場，除了有東海、QWER、LNGSHOT等韓國卡司，還有盧廣仲、韋禮安、曾沛慈等多組華語歌手接力熱唱。韓團KISS OF LIFE也將來台舉辦粉絲見面會、梁文音則在Legacy Taipei帶來多首經典歌曲。此外，還有鄭興、白吉勝、李昌燮、米倉千尋等⋯本周演唱會決定好要去哪一場了嗎？

從演出場地、開場時間、票券剩餘情形、入場提醒到推薦歌單一次整理，Yahoo【本周想見你】幫你準備好每場演出前最重要的資訊！

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貼心提醒：以下【演唱會/活動整理速看】方便大家快速掌握本周演出！若還沒想好周末晚上如何度過？或是已經對演唱會摩拳擦掌期待見到偶像，記得繼續往下滑看每場詳細資訊，留意入場須知。

CNBLUE、頑童MJ116、KKBOX風雲榜、KISS OF LIFE、梁文音⋯本周演唱會、活動陸續登場，Yahoo【本周想見你】幫你整理6/12~6/14精彩演出。

【6/12~6/14演唱會活動整理速看】

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6/12（五）

頑童MJ116｜高雄巨蛋｜19:00｜Day 1

6/13（六）

CNBLUE｜高雄流行音樂中心 海音館｜17:00｜Day 1

KISS OF LIFE｜台北國際會議中心 TICC｜18:00

KKBOX風雲榜｜台北小巨蛋｜18:00

頑童MJ116｜高雄巨蛋｜19:00｜Day 2

梁文音｜Legacy Taipei｜19:30

鄭興｜Legacy TERA｜19:30

6/14（日）

CNBLUE｜高雄流行音樂中心 海音館｜16:00｜Day 2

頑童MJ116｜高雄巨蛋｜16:30｜Day 3

白吉勝｜Legacy Taipei｜18:00

李昌燮｜Legacy TERA｜18:00

米倉千尋｜Clapper Studio｜18:00

🗓️6/12（五）

頑童MJ116演唱會周邊活動？取票方式？｜Day 1

頑童MJ116去年推出全新專輯《OGS》，同名巡演《OGS》已於去年7月在台北小巨蛋、今年1月底在台中洲際棒球場開唱，6月前進高雄巨蛋舉辦5場演出，再現OG先生的現場魅力。（來聽歌）

🗓️6/13（六）

CNBLUE演唱會幾點開始？高雄場地點？｜Day 1

韓國人氣樂團CNBLUE世巡《2026 CNBLUE LIVE WORLD TOUR '3LOGY'》，3月舉辦台北場，高雄場時隔3個月正式登場，6/13、6/14一連兩天在高雄流行音樂中心開唱，再度掀起「藍色旋風」。（來聽歌）

KISS OF LIFE見面會時間？取票方式？

韓國女團KISS OF LIFE舉辦2026亞洲巡迴粉絲見面會《DEJA VU》，有別於演唱會形式，將與台灣粉絲近距離互動，福利包括Hi-BYE、入場小卡組、團體合照、簽名海報、簽名拍立得等抽獎機會。（來聽歌）

時間、地點：18:00｜台北國際會議中心 TICC（怎麼去：捷運台北101世貿站1號出口）

開唱前請注意：活動前 7 天起開放全家機台取票。

售票系統：KKTIX（現在買票還有機會！）

KKBOX風雲榜演出卡司？入場資訊？

第21屆KKBOX風雲榜，6月13日在台北小巨蛋登場。國際卡司包括韓團Super Junior成員東海、韓國女子樂團QWER、朴載範親手打造的新世代男團LNGSHOT。盧廣仲、韋禮安、曾沛慈、周湯豪、告五人、宇宙人、吳建豪等共19組人氣歌手也將接力熱唱。

頑童MJ116演唱會入場須知？經典歌單？｜Day 2

頑童MJ116經歷成員各自發展，推出個人作品，各自累積強大的音樂能量，2025年頑童MJ116全員合體，再次站上舞台，從《走跳》到《幹大事》，從《Just Believew》到《OGS》，讓歌迷一同嗨唱。（來聽歌）

梁文音演唱會在哪裡？售票平台？

梁文音在Legacy Taipei舉辦《約哪幾點？》讚聲演唱會，將以溫暖歌聲與動人情歌陪伴歌迷，帶來充滿回憶與感動的夜晚。（來聽歌）

鄭興演唱會歌單？演出時間？

鄭興去年發行第四張專輯《尋找鄭先生》，打破過往全創作的模式，廣邀各路音樂人共同創作，向外探索更多音樂的可能性，也激蕩出更多能量。在專輯發行不久後，他帶著全新主題的巡演《來這個星球一陣子》出發，除了新專輯的歌曲，歌單也有超過半數舊作與精選翻唱曲目。（來聽歌）

🗓️6/14（日）

CNBLUE演唱會主題？代表歌曲？｜Day 2

CNBLUE這次巡演名稱《3LOGY》象徵三人多年默契淬鍊出的完美結合，官方海報以光影交織的三角形意象強調主題，也展現團體當前更沉穩洗鍊的音樂風格。除了全新世界巡迴演唱會，CNBLUE近期也發行日本原創單曲《心盜夜》，名列Oricon與Billboard Japan等音樂排行榜前茅，再度證明穩固的亞洲人氣。（來聽歌）

頑童MJ116演唱會入場須知？經典歌單？｜Day 3

頑童MJ116高雄演唱會最終場，從上周唱到這周，共5場演出陪伴高雄的歌迷嗨翻周末夜，打造最炸裂的饒舌派對現場。（來聽歌）

白吉勝演唱會在哪裡？必聽歌單？

從B.A.D團體時期通告藝人、演員到再次回到音樂舞台，白吉勝首次以個人身份登上Legacy Taipei，舉辦《not BAD》讚聲演唱會，透過那些讓人熟悉的旋律，與陪伴大家走過青春回憶的歌曲，一起暢遊音樂世界。（來聽歌）

李昌燮演唱會取票？還能買票嗎？

BTOB成員李昌燮將以個人之姿，登上Legacy TERA，舉辦《EndAnd : The Uncut》演唱會，除了有昌燮溫暖的歌聲之外，這次演唱會採FANCON形式，還有和粉絲互動的環節，預計展現搞笑與歌唱的全能魅力。（來聽歌）

米倉千尋演唱會特典內容？代表歌曲？

日本動漫歌姬米倉千尋於6/14在台北三創生活園區Clapper Studio舉辦個人演唱會 《Chihiro Yonekura 30th Anniversary Asia Tour 2026〜在亞洲閃耀光芒〜》。以《機動戰士鋼彈 第08MS小隊》主題曲〈暴風雨中的光輝〉（嵐の中で輝いて）聞名，今年迎來出道30周年的米倉千尋，將帶來多首經典動畫主題曲，讓所有歌迷陷入沸騰的集體回憶。（來聽歌）

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