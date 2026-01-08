CNBLUE世巡台北首場完售！3月6日加場確定

韓國人氣搖滾樂團CNBLUE台北演唱會宣布加場！他們全新世界巡演《2026 CNBLUE LIVE WORLD TOUR ‘3LOGY’》台北站首場門票完售，粉絲BOICE熱烈敲碗加場，終於在主辦單位與韓國經紀公司積極協調下，確定於3月6日（五）在台北流行音樂中心追加一場演出，讓更多粉絲能參與這難得的開唱時刻。

CNBLUE確定於3月6日（五）在台北流行音樂中心追加一場演出。（ 圖／和協整合行銷 ）

隨著成員鄭容和個人巡演告一段落，CNBLUE正式回歸團體活動，並推出最新專輯《3LOGY》，目前已於各大數位平台上架。專輯共收錄10首歌曲，三位成員皆參與創作，專輯視覺以音樂祭入場手環為設計靈感，展現樂團多年累積的音樂深度與多元風格。主視覺中，成員與樂器、音箱等元素相互呼應，散發成熟的搖滾氣場，搭配上方英文設計，整體氛圍宛如演唱會海報，引發粉絲熱烈討論。

廣告 廣告

CNBLUE日前正式回歸團體活動，並推出最新專輯《3LOGY》。（圖／翻攝自CNBLUE Ｘ）

被譽為「公演職人」的CNBLUE，此次世界巡演自首爾啟程，將陸續前往澳門、台北、墨爾本、雪梨、新加坡、吉隆坡、雅加達、奧克蘭、橫濱、愛知、神戶、香港、高雄等城市，後續亦不排除追加其他巡演場次。

台北站加場演出將於3月6日（五）晚間7點在台北流行音樂中心登場，門票將於1月24日上午10點透過年代售票系統開賣，票價分為新台幣6880元、5880元、4880元及3880元四種。更多巡演場次與售票相關資訊，粉絲可密切關注和協整合行銷官方社群專頁。

CNBLUE 7日在韓國舉辦新專輯LISTENING PARTY，與粉絲開心合照。（圖／翻攝自CNBLUE Ｘ）

延伸閱讀

凍番薯來了！17縣市低溫特報「急凍10度以下」

寒氣凜冽！14縣市強風特報亮黃燈 恐颳8級陣風至明晚

小心8級強風！15縣市發布陸上強風特報 冷到懷疑人生