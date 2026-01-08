CNBLUE世巡臺北站3/6加場 門票1/24開賣

記者周毓洵／臺北報導

韓國人氣樂團CNBLUE宣布展開全新世界巡演《2026 CNBLUE LIVE WORLD TOUR‘3LOGY’》，臺北站原訂3月7日於臺北流行音樂中心開唱，門票一開賣即完售，讓不少BOICE（CNBLUE 粉絲名）直呼搶不到。主辦單位在與韓國經紀公司積極協調後，正式宣布3月6日加開一場，讓更多粉絲能一同參與CNBLUE在臺北的演出。

隨著鄭容和個人巡演告一段落，CNBLUE也全面回歸團體活動。3位成員近期釋出的全新專輯《3LOGY》主視覺中，與樂器、音箱等元素相互呼應，展現更為成熟且自信的舞台樣貌，眼神與姿態依舊散發濃厚搖滾氣場，上方英文字設計更宛如演唱會海報，讓粉絲紛紛解讀其中意涵、討論熱烈。

全新專輯《3LOGY》已正式於各大數位音樂平台上架，專輯共收錄10首歌曲，3位成員皆參與創作。曲目視覺以音樂祭入場手環為靈感，象徵 CNBLUE 多年累積的音樂能量與舞台厚度，也展現樂團在風格上的多元面貌。

「2026 CNBLUE LIVE WORLD TOUR‘3LOGY’IN TAIPEI」臺北站加場確定於3 月6日晚間7時在臺北流行音樂中心登場，門票將於1月24日上午10時透過年代售票系統正式開賣。

CNBLUE《2026 LIVE WORLD TOUR ‘3LOGY’》臺北站首場完售，官方正式宣布3月6日加場。（和協整合行銷提供）