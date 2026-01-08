CNBLUE世界巡演台北場秒殺 宣布前一天再加場

CNBLUE今年將展開全新世界巡演「3LOGY」。（摘自推特）

韓國人氣樂團CNBLUE今年將展開全新世界巡演「2026 CNBLUE LIVE WORLD TOUR ‘3LOGY’」，在3月7日（六）的台北流行音樂中心近5000張門票完售後，在主辦單位積極與韓國經紀公司協調之下，由於之後緊接著澳洲2站的演出，終於敲定在前一天（6日）追加一場，讓更多粉絲可以參與。

隨著鄭容和個人巡演告一段落，CNBLUE也正式迎接團體活動。3位成員在新專輯《3LOGY》的主視覺中，與樂器、音箱等元素相互呼應，展現更為成熟的舞台形象，自信的姿態與眼神勾勒出樂團一貫的搖滾氣場，上方配置的英文設計則營造出如同演唱會海報般的氛圍，引發粉絲們對其意涵的討論。專輯已正式於各大數位平台上架，成員都有參與創作，曲目視覺以音樂祭入場手環為靈感設計，完整展現團體 一路累積的音樂厚度與多樣色彩。

配合新作推出，世界巡演也將同步展開，「2026 CNBLUE LIVE WORLD TOUR ‘3LOGY’ IN TAIPEI」，從首爾出發，澳門、台北、墨爾本、雪梨、新加坡、吉隆坡、雅加達、奧克蘭、橫濱、愛知、神戶、香港、高雄，台北站加場門票確定於3月6日（五）在台北流行音樂中心舉行，晚間7點開演，門票將於本月24日上午10點透過年代售票系統開賣，票價分為新台幣6880 、5880、4880與3880共4種，更多消息請洽協整合行銷官方社群。

