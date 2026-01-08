CNBLUE台北站3/6加場! 1/24開賣

韓國人氣樂團CNBLUE世界巡迴台北站，確定將在3月6日追加一場。

記者戴淑芳∕台北報導

韓國人氣樂團CNBLUE在前進世界之前，台北站搶先加場！今年全新世界巡演《2026 CNBLUE LIVE WORLD TOUR‘3LOGY’》，在3月7日的台北流行音樂中心門票完售後，終於敲定在3月6日追加一場，門票將於1月24日上午10點開賣。

隨著鄭容和個人巡演告一段落，CNBLUE也正式迎接團體活動。成員們在新專輯《3LOGY》的主視覺中，與樂器、音箱等元素相互呼應，展現更為成熟的舞台形象，自信的姿態與眼神勾勒出樂團一貫的搖滾氣場，上方配置的英文設計則營造出如同演唱會海報般的氛圍，引發粉絲們對其意涵的討論。

CNBLUE最新專輯《3LOGY》已經正式於各大數位平台上架，3位成員也參與創作，全部共收錄10首歌曲，曲目視覺以音樂祭入場手環為設計靈感，並完整展現CNBLUE一路累積的音樂厚度與多樣色彩。被譽為「公演職人」的CNBLUE，本次世界巡迴將從首爾出發，澳門、台北、墨爾本、雪梨、新加坡、吉隆坡、雅加達、奧克蘭、橫濱、愛知、神戶、香港、高雄，以及後續可望增加新的城市。

台北站加場確定於3月6日晚間7點在台北流行音樂中心開演，門票將於1月24日上午10點透過年代售票系統開賣。