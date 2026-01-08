CNBLUE台北門票完售 ！加場下周開賣

CNBLUE宣布演唱會加場。（圖／和協整合行銷提供）

韓國人氣樂團CNBLUE全新世界巡演《2026 CNBLUE LIVE WORLD TOUR ‘3LOGY’》，在3月7日（六）的台北流行音樂中心門票完售後，許多BOICE（CNBLUE粉絲名）敲碗喊加場，由於之後緊接著澳洲兩站的演出，在主辦單位積極與韓國經紀公司協調之下，終於敲定在3月6日（五）追加一場，讓大家都可以參與CNBLUE在台北流行音樂中心開唱的珍貴時光。

而隨著鄭容和個人巡演告一段落，CNBLUE也正式迎接團體活動。成員們在新專輯《3LOGY》的主視覺中，與樂器、音箱等元素相互呼應，展現更為成熟的舞台形象，自信的姿態與眼神勾勒出樂團一貫的搖滾氣場，上方配置的英文設計則營造出如同演唱會海報般的氛圍，引發粉絲們對其意涵的討論。

CNBLUE最新專輯《3LOGY》已經正式於各大數位平台上架，三位成員也參與創作，全部共收錄 10 首歌曲，曲目視覺以音樂祭入場手環為靈感設計，完整展現 CNBLUE 一路累積的音樂厚度與多樣色彩。被譽為「公演職人」的CNBLUE，本次世界巡迴將從首爾出發，澳門、台北、墨爾本、雪梨、新加坡、吉隆坡、雅加達、奧克蘭、橫濱、愛知、神戶、香港、高雄，以及後續可望增加新的城市。

配合新作推出，世界巡演也將同步展開，「2026 CNBLUE LIVE WORLD TOUR ‘3LOGY’ IN TAIPEI」台北站加場門票確定於 3 月 6 日（五）在台北流行音樂中心舉行，晚間 7 點開演，門票將於 1 月 24 日上午 10 點透過年代售票系統開賣，票價分為新台幣 6880 元、5880 元、4880 元與 3880 元四種。更多場次與售票詳情，請鎖定和協整合行銷官方社群專頁。

