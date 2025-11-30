CNBLUE女粉絲應援點打卡 回頭驚見偶像本人

CNBLUE成員鄭容和給粉絲驚喜。(資料照，記者潘少棠攝)

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國男星CNBLUE成員鄭容和近日在中國舉辦見面會，當地粉絲特別安排了大螢幕投放為鄭容和應援，一名女粉絲開心前往打卡拍照的時候，有陌生人輕拍她的肩膀，沒想到一回頭竟然看到鄭容和本人，讓女粉絲又驚又喜，還將這段偶遇發到網上，讓許多人羨慕不已。

還原事發經過，鄭容和在中國杭州舉行見面會，當鄭容和輕拍女粉絲肩膀時，女粉絲回頭看見偶像本人，眼睛瞪得超大，而且本能想要伸手擊掌，鄭容和非常寵愛的湊近擊掌回應，讓粉絲興奮激動：「一回頭就撞進他亮晶晶的眼睛裡」。女粉絲發文的時候說：「在西湖邊偶遇鄭容和啦。啊啊啊啊啊，今天我是全世界最幸福的小女孩！以前永遠在羨慕路人偶遇的我，終於偶遇自己喜歡十年的人」。

鄭容和親切主動和粉絲打招呼，讓粉絲迷暈(資料照，記者潘少棠攝)

女粉絲說，她週末和姐妹淘拍完應援螢幕畫面後，開心檢查照片拍得美不美？突然有人拍她肩膀，她一臉疑惑回頭，看到鄭容和本人站在面前，她形容「當場石化！本能是不敢相信眼前這個畫面」回過神來，就開始「啊啊啊啊啊啊啊歐巴！」興奮大叫，鄭容和看到粉絲的可愛反應也笑了。女粉絲基於追星本能就伸出手要擊掌，鄭容和也相當配合的湊上前拍拍，讓這名女粉絲開心說：「我真的要愛鄭容和一輩子」。

