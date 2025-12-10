CNBLUE宣布橫跨北高開唱 台北場12/17開賣

CNBLUE明年3月7日將在北流開唱。（圖／和協整合行銷提供）

韓國人氣樂團CNBLUE將於2026年展開全新世界巡演《2026 CNBLUE LIVE WORLD TOUR ‘3LOGY’》，並確定於3月7日唱進台北流行音樂中心表演廳。這次巡演以首爾為起點，預計橫跨亞洲多個城市，台北與高雄將先後登場，勢必掀起藍色旋風。

演唱會名稱「3LOGY」象徵三位成員所打造的完美結合與和諧音樂世界，傳遞歷經歲月淬鍊後更強大、緊密的樂團能量。官方釋出的視覺海報中，光與影交織成三角形意象，搭配三人沉穩卻魅力十足的身影，呼應巡演主題，也展現更加成熟洗鍊的風格。

除了全新世界巡迴演唱會，CNBLUE近期也發行日本原創單曲〈心盗夜〉，名列Oricon與Billboard Japan等音樂排行榜前茅，再度證明穩固的亞洲人氣。近年他們也持續活躍於韓國各大學祭與音樂節現場，展現穩定實力與爆發力兼具的現場表現，被譽為「公演職人」。

CNBLUE明年3月7日（六）《2026 CN BLUE LIVE WORLD TOUR ‘3LOGY’ IN TAIPEI》台北站門票將於12月17日星期三下午13:00於年代售票系統全面啟售，票價為新台幣6880/5880/4880/3880等4種，更多場次與售票詳情，請查詢和協整合行銷公告。

CNBLUE座位圖公開。（圖／和協整合行銷提供）

