CNBLUE 台北場首場完售！3/6宣布加場開賣時間出爐

【緯來新聞網】韓國人氣樂團CNBLUE今年將展開全新世界巡演《2026 CNBLUE LIVE WORLD TOUR ‘3LOGY’》，在3月7日台北流行音樂中心門票完售後，許多BOICE（CNBLUE粉絲名）敲碗喊加場。在主辦單位積極與韓國經紀公司協調之下，終於敲定在3月6日追加一場，讓大家都可以參與CNBLUE在台北流行音樂中心開唱的珍貴時光。

CNBLUE 3月演唱會宣布加場。（圖／和協整合行銷提供）

廣告 廣告

而隨著鄭容和個人巡演告一段落，CNBLUE 也正式迎接團體活動。成員們在新專輯《3LOGY》的主視覺中，與樂器、音箱等元素相互呼應，展現更為成熟的舞台形象。三位成員也參與新專輯創作，曲目視覺以音樂祭入場手環為靈感設計，完整展現 CNBLUE 一路累積的音樂厚度與多樣色彩。



CNBLUE這次世界巡迴將從首爾出發，並於澳門、台北、墨爾本、雪梨、新加坡、吉隆坡、雅加達、奧克蘭、橫濱、愛知、神戶、香港、高雄等地演出。



「2026 CNBLUE LIVE WORLD TOUR ‘3LOGY’ IN TAIPEI」台北站加場門票確定於 3 月 6 日在台北流行音樂中心舉行，門票將於1月24日上午 10 點透過年代售票系統開賣，票價分為新台幣 6880 元、5880 元、4880 元與 3880 元四種。更多場次與售票詳情，請鎖定和協整合行銷官方社群專頁。

更多緯來新聞網報導

不想輸給賈永婕！郁方超強號召力 拎16歲寶貝、帥奶爸師弟奔屏東獻愛

金馬61／張艾嘉97歲老母跌倒沒事了！急回台挺到底 坐等追平影后紀錄