「CNBLUE」台北站加場 搶票時間曝光

韓團「CNBLUE」3月7日將在台北流行音樂中心舉辦「3LOGY」世界巡迴演唱會，許多沒搶到票的「BOICE」（粉絲名稱）紛紛敲碗喊加場，在主辦單位積極與韓國經紀公司協調下，終於敲定3月6日追加1場。

隨著主唱鄭容和個人巡演告一段落，「CNBLUE」也正式迎接團體活動，成員們在新專輯《3LOGY》的主視覺中，與樂器、音箱等元素相互呼應，自信的姿態與眼神勾勒出樂團一貫的搖滾氣場。

鄭容和、貝斯手李正信、鼓手姜敏赫都參與《3LOGY》創作，專輯共收錄 10 首歌曲，曲目視覺以音樂祭入場手環為靈感設計，完整展現「CNBLUE」一路累積的音樂厚度與多樣色彩。

「3LOGY」世界巡演從首爾出發，出巡澳門、台北、墨爾本、雪梨、新加坡、吉隆坡、雅加達、奧克蘭、橫濱、愛知、神戶、香港、高雄等城市，台北站加場門票1月24日上午10點於年代售票系統開賣。

