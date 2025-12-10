「CNBLUE」鄭容和實現承諾 3帥明年雙攻北高

「CNBLUE」明年3月7日將唱進台北流行音樂中心表演廳。和協整合行銷提供



韓團「CNBLUE」主唱鄭容和9月在Solo出道10周年巡演上才笑說：「今年來台灣比去釜山（老家）還多。」並允諾會花更多時間走訪台灣，明年3月7日實現承諾，將帶著全新世界巡演「3LOGY」唱進台北流行音樂中心表演廳，演唱會名稱「3LOGY」象徵3位成員所打造的完美結合與和諧音樂世界，傳遞歷經歲月淬鍊後更強大、緊密的樂團能量。

「3LOGY」巡演以首爾為起點，出巡澳門、台北、墨爾本、雪梨、新加坡、吉隆坡、雅加達、橫濱、愛知、神戶、香港、高雄等多個城市，官方釋出的視覺海報中，光與影交織成三角形意象，搭配鄭容和、李正信、姜敏赫沉穩又魅力十足的身影，展現更加成熟洗鍊的風格。

除全新世界巡迴演唱會，「CNBLUE」近期也發行日本原創單曲〈心盗夜〉，在Oricon與Billboard Japan等音樂排行榜拿下好成績。「3LOGY」台北站門票12月17日下午1點於年代售票系統啟售。

