CNBLUE 2026橫跨北高開唱 台北場搶票時間、粉絲福利全出爐

【緯來新聞網】韓國人氣樂團CNBLUE將於2026年展開全新世界巡演《2026 CNBLUE LIVE WORLD TOUR ‘3LOGY’》，並確定於2026年3月7日唱進台北流行音樂中心表演廳。這次巡演以首爾為起點，預計橫跨亞洲多個城市，台北與高雄將先後登場。

CNBLUE將展開全新巡演。（圖／翻攝CNBLUE IG）

演唱會名稱「3LOGY」象徵三位成員所打造的完美結合與和諧音樂世界，傳遞歷經歲月淬鍊後更強大、緊密的樂團能量。本次世界巡迴將從首爾出發，澳門、台北、墨爾本、雪梨、新加坡、吉隆坡、雅加達、橫濱、愛知、神戶、香港、高雄，未來還有機會再增加新的都市。



除了全新世界巡迴演唱會，CNBLUE近期也發行日本原創單曲〈心盗夜〉，名列Oricon與Billboard Japan等音樂排行榜前茅，再度證明穩固的亞洲人氣。近年他們也持續活躍於韓國各大學祭與音樂節現場，展現穩定實力與爆發力兼具的現場表現，被譽為「公演職人」。



CNBLUE 2026年3月7日（六）《2026 CN BLUE LIVE WORLD TOUR ‘3LOGY’ IN TAIPEI》台北站門票將於12月17日下午1點於年代售票系統全面啟售，票價為新台幣6880元、5880元、4880元、3880元，詳情請洽和協整合行銷。

CNBLUE「3LOGY」巡演將唱進台北。（圖／和協整合行銷提供）

CNBLUE全新巡演「3LOGY」台北場票價。（圖／和協整合行銷提供）

CNBLUE全新巡演「3LOGY」台北場粉絲福利。（圖／翻攝自和協整合行銷FB）

2026 CNBLUE LIVE WORLD TOUR ‘3LOGY’ IN TAIPEI

演出日期：2026年03月07日（六）

入場時間：16:00（依現場實際情況而定）

演出時間：17:00（依現場實際情況而定）

演出地點：台北流行音樂中心表演廳

售票時間：2025年12月17日（三）下午13:00

購票方式：年代售票系統及各大便利商店

