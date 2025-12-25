CNEWS匯流新聞網「民意調查中心」開箱與介紹

照片來源：CNEWS匯流新聞網民調中心

CNEWS匯流新聞網民意調查中心／台中報導

CNEWS匯流新聞網「匯流民調」如何產生？「民意調查中心」正式開箱！為了讓本網「匯流民調」專題報導可信度更高，CNEWS匯流新聞網決定捨去早期「委外調查」方式，投入鉅資自行建立「民意調查中心」。

本網民調中心採用高規格「質化」、「量化」調查方式建立，並實際測試達一年以上，確認調查方法可控制在嚴謹的設計與執行、調查結果也具有相當高的可信度與公信力。

民調中心設立在台中市核心地帶，台灣大道二段「龍邦商業雙子星」大樓，擁有百坪場地，完整的電話訪問（Call Center）中心，質化焦點團體會議室，以及辦公區域。

本網民調中心為何選擇設立在台中，主要考量因素為台北民調公司眾多，訪員往往在「旺季」時不易穩定，因此選擇設在台中，可穩定建立本網所需之訪問人力需求。

此外，中部地區擁有逢甲大學、中興大學、台中科技大學等多所高等教育學府，對本網所需之新聞報導、調查設計、統計分析等研究人力需求上，也不虞匱乏。

再來就是本網於台中設有中部新聞中心，新聞專題報導、規劃與調查執行上皆可以同步，方便運作與品質管理。

照片來源：CNEWS匯流新聞網民調中心

在調查能量上，本網民調中心可以完整執行各類型調查，包括量化的電話調查、質化的焦點團體與深度訪談、網路調查與網路輿情大數據分析。

在量化調查上，本網民調中心具有60線專業電話調查訪問工作站、完整訪問系統（CATI System），完整監聽、監看系統，並建立了完整可執行國、台、客語的百餘名電訪人力，以及專業督導。

此外，本網民調中心有最新台灣完整家戶電話資料庫，並可同步進行行動電話抽樣調查，可確保機率抽樣調查執行，調查結果可以推論母群體。

照片來源：CNEWS匯流新聞網民調中心

在質化調查上，本網民調中心擁有專業焦點團體訪問室，專業觀察室與深度訪談室，對於質化的焦點團體（focus group)、深度訪談（in-depth interview）都可執行。

此外，本網民調中心也可執行固定樣本或非固定樣本的網路調查；同時與諾客網科大數據的Lowi Ai 大數據平台結合，可進行大數據與網路輿情分析。

在研究分析上，本網民調中心擁有經驗豐富的研究人力，對於研究設計、調查執行、品質管控、統計分析、報告與報導撰寫，都有相當經驗，並可確保調查品質管控。

CNEWS匯流新聞網將持續秉持調查專業、新聞良知，在本網能力範圍內，持續進行「匯流民調」專題報導，「堅持不做假」，提供本網讀者調查當下最真實的民調數據，也請讀者持續關注「匯流民調」！

照片來源：CNEWS匯流新聞網民調中心

