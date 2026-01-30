CNN前主播勒蒙現身反移民執法示威 被控違法而遭逮捕

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）前主播勒蒙（Don Lemon）的律師今天表示，現為獨立記者的勒蒙因在明尼蘇達州最大城明尼阿波利斯報導抗議政府大規模打壓移民的活動，而遭到逮捕。

法新社報導，這名律師在聲明中表示：「勒蒙昨晚在洛杉磯遭到聯邦幹員拘留。他在明尼阿波利斯（Minneapolis）所做的工作受到憲法保護，如同他一直以來的工作。」

據「紐約時報」（The New York Times）報導，勒蒙被補與他出現在1所教堂附近的抗議活動有關，他被控違反聯邦法律，然而這起案件上週已遭到1名聯邦助理法官駁回。（編譯：張正芊）1150130