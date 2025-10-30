CNN報導指台欲換駐美代表 林佳龍：目前沒有啟動任何程序

針對美國CNN報導台灣正考量更換駐美代表，外交部長林佳龍今天（30日）赴立院備詢時表示，目前沒有啟動任何調整駐美代表的程序，駐美代表處的功能發揮得很好。（圖／董孟航攝）

美國總統川普（Donald Trump）今天（30日）與中國國家主席習近平在韓國會面，備受全球關注。不過，美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，台灣正積極評估如何爭取川普政府支持，欲召回現任駐美代表俞大㵢，改派一位更具政治手腕的外交官。對此，外交部長林佳龍今赴立院備詢時表示，目前沒有啟動任何調整駐美代表的程序，並強調駐美代表處的功能發揮得很好。

川習會登場之際，CNN報導，台灣憂心美國挺台力道減弱，正積極評估如何爭取川普支持，且有多位消息人士指出，我方考量召回現任駐美代表俞大㵢，改派一位更具政治手腕的外交官；部分川普政府官員則私下表示，俞大㵢雖獲部分白宮人士支持，但他仍被部份人士認為欠缺與川普圈子有效互動的政治能量。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部、經濟部、陸委會、國安局、法務部、法務部調查局進行「我國參與2025年度『亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議』的任務及目標」和「中共對台進行長臂管轄、跨境鎮壓及我國相關應處」報告，並備質詢。

針對是否改派駐美代表，林佳龍在回應國民黨立委徐巧芯質詢時強調，台美雙方政府的溝通管道暢通，目前沒有啟動任何調整駐美代表的程序，駐美代表處的功能也發揮得很好。至於是否要召回駐美代表？林佳龍也明確表示，「目前沒有」。



