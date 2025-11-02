CNN揭台灣「外交焦慮」林佳龍設宴美官員缺席 外交部：報導明顯謬誤

外媒《CNN》報導川習會前，我國外交部長林佳龍曾在聯合國大會期間於紐約設宴，「多位原定出席的美國高層官員最終未現身」，讓台灣擔憂美方支持會有所動搖。不過據了解，林佳龍這回是受前白宮國安會顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）之邀前往。外交部也發出聲明強調，當天賓客有許多美國及多國重量級人士，批評報導明顯謬誤，請有心人士不必操作錯誤訊息，破壞台美關係。

CNN指林佳龍設宴官員缺席 台灣重新評估爭取川普支持

《CNN》近期一篇文章以「川習會前夕，台灣憂慮美方支持有所動搖」為題，引述消息人士報導，林佳龍在聯合國大會期間於紐約高檔餐廳設宴，多位美國高層官員原本預計出席，最終卻沒現身。

報導指出，儘管中間人表示是行程安排導致，但仍讓台灣方面感到失望，正積極重新評估如何爭取川普的支持。

當天照片曝！林佳龍與賓客合影 葛雷、川普特使都在場

不過PTT創辦人杜奕瑾隨即PO出當天照片，林佳龍不僅與美國新任駐聯合國代表麥克瓦爾茲（Mike Waltz）、前國安會幕僚長、現任美國全球戰略公司執行長葛雷（Alexander Gray）以及川普特使同台，至少以官方身分會見了30多個國家的外交部長、大使及官員。

杜奕瑾PO出林佳龍與美官員同框照。圖／翻攝自Facebook@杜奕瑾

外交部也澄清，林部長當時是受邀前往並非主辦，報導「明顯謬誤」。當日賓客有許多美國及多國重量級人士，基於默契、互信不宜評論，而台美關係有穩固基礎，請有心人士不必操作錯誤訊息。

台北／黃品寧、蕭睿陞 責任編輯／洪季謙

