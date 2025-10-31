CNN揭露台灣對川普遊說受挫！宴請美官員無1人出席「嚴重到想另闢管道」
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導
CNN刊登一篇「Taiwan worries about US support wavering ahead of Trump’s meeting with Xi」的文章，揭露台灣外交對美國總統川普陣營遊說屢吃閉門羹，台灣相關部門一度想更換新的駐美代表，以另闢新管道、重新遊說。
這篇名為「台灣擔憂美國對台灣的支持，在川普與習近平會晤出現動搖」的文章揭露我外交部在美國宴請美方官員聯誼，最後美官員沒有一人出席的窘況。
文章根據消息人士指出，在今年秋季於聯合國大會召開期間，外交部長林佳龍在美國紐約高檔餐廳 Le Bernardin 舉行聯繫餐宴，原本邀請多名美國高級官員出席，但他們最後都沒有現身。透過中間人了解原因，對方表示，美方官員缺席是因為行程安排緊湊，最後不克出席，但這種窘境讓台灣感到失望。
文章還指出，除了台灣接觸不到重要的美國官員之外，川普在連任前曾多次聲稱台灣「竊取」美國晶片生意，加上有200億美金的軍購，台灣已經付錢，但是美國都沒有運送到台灣，以及賴清德總統之前向美方申請過境紐約，居然被打回票，讓台灣外交圈備感不安，質疑這是美方對台「戰略性的模糊」？或是關係已經降級？
由於台灣對美外交受挫，台灣方面有部門傳出研擬考慮更換駐美代表俞大㵢，換個新人看看，能不能打通這條與川普陣營溝通的管道？
不過，外交部長林佳龍30日在立法院答詢時，公開表態就外交體系而言，他個人無意更換駐美代表，「我們沒有啟動任何要調整的程序，目前駐美代表處的功能，也發揮得很好」，他無意召回俞大㵢。
