CNN曝光衛星圖揭陸飛彈設施激增 恐為攻台「創造條件」

美國《有線電視新聞網》（CNN）今披露，根據衛星影像、地圖等資料分析顯示，大陸近年加速擴建與飛彈製造相關的設施，總增建面積逾約200萬平方公尺，不但顯示其強化飛彈研發與量產能力，恐也為攻台「創造條件」。

《CNN》指大陸飛彈基地加速擴張。圖為大陸九三閱兵。（圖／美聯社）

報導指出，在大陸136個與飛彈生產或解放軍火箭軍相關的基地中，超過6成出現明顯擴建跡象，包括新建的高塔、掩體與防爆土堤等，部分衛星影像甚至可見飛彈零件。

報導表示，多個生產設施在過去5年間迅速取代村落與農田，其中部分地點與大陸兩大國營航太集團：中國航天科技集團、中國航天科工集團直接相關。分析顯示，北京自俄羅斯全面入侵烏克蘭後，飛彈基地的建設速度幾乎「翻倍」。

美國智庫CNA研究員伊夫勒思（Decker Eveleth）指出，「解放軍希望『為攻台創造條件』，包括攻擊港口、直升機基地、補給中心，任何能讓美國介入的設施都會成為目標。」他認為，這些飛彈生產擴建與大陸可能對台動武的準備，密切相關。

報導引述太平洋論壇（Pacific Forum）高級研究員、前北約軍控主任阿爾伯克（William Alberque）直言，「這是中國在為成為全球超級強權布局，我們正處於新軍備競賽的開端」，「中國不僅已經在奔跑，而且準備跑一場馬拉松。」

