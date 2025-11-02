CNN曝台灣外交焦慮：紐約設宴無美官員到場

▲CNN報導指出，台灣正努力應對當前對美關係狀態，導致與行政部門的每一次接觸或缺乏接觸，都會反覆推敲更深層含義。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國有線電視新聞網（CNN（近來刊登一篇分析文章，指出台灣外交對美國總統川普（Donald Trump）陣營遊說屢吃閉門羹，甚至還發生在紐約設宴，卻「無美國官員到場」的窘況，引發台灣外交焦慮，一度想更換新的駐美代表，以另闢新管道、重新遊說，並試圖摸清楚川普政府當前的態度。

CNN在《台灣擔憂美國對台灣的支持，在川普與習近平會晤出現動搖》（Taiwan worries about US support wavering ahead of Trump’s meeting with Xi）一文揭露，在今年秋天、聯合國大會期間，林佳龍曾於紐約高檔餐廳Le Bernardin設宴。據一名出席者稱，原先預計會有多名美國政府高級官員將出席，但他們沒有露面。該消息人士稱，儘管政府透過中間人表示缺席只是日程過滿造成的無意後果，但這讓台灣感到沮喪。

文中提到，有多名消息人士透露，台灣的焦慮在川普的第二任期內明顯加劇。

現任和前任美國官員表示，川普的團隊中充斥著比傳統上塑造美國外交政策的共和黨和民主黨建制派官員更多的孤立主義和極右翼人士。儘管川普將與北京達成重大貿易協議列為優先事項，但他的政府暫停了對台灣的部分軍事支持，並使今年早些時候台灣總統過境美國等基本交往變得複雜。

戰略與國際研究中心（CSIS）高級研究員李文（Henrietta Levin）表示：「台北的一些利益相關者發現，突然處於不確定美國總統是否會支持他們的位置，真的讓他們感到不安。」她補充說，今年要加強美台關係一直如此困難，讓他們感到「不受歡迎的意外」。

文中提到，川普在第一個任期第一任期才剛就任就接受與時任總統蔡英文通話，打破美台無邦交下的外交慣例，當時川普政府加速對台軍售，並多次允許台灣總統過境美國；但在第二任期風向驟變，川普多次指控台灣「竊取」晶片，並在針對台灣相關議題的公開表態上變得非常謹慎，甚至暫停部份對台軍售，還讓台灣總統過境美國變得困難。

▲ 川普展開第二任期，多次批評台灣竊取晶片。（圖／美聯社／達志影像）

「戰略模糊的回歸」還是「關係降級」？

一些專家認為，到目前為止，川普在其第二任期內的行動符合數十年來的美國政策，即重回戰略模糊。雖然這與前總統拜登（Joe Biden）在任內多次聲明美國將在軍事上保衛台灣抵抗中國入侵的強硬立場形成了巨大轉變，但這並非異常做法。

銀城政策加速器（Silverado Policy Accelerator）主席阿爾佩洛維奇（Dmitri Alperovitch）表示，看到歐巴馬、布希等前總統的對台政策，「都是有距離感的，小心翼翼不想觸怒中國」，「所以，我們現在多少又回到了那種新的常態。」

文中指出，台灣正努力應對當前對美關係狀態，導致與行政部門的每一次接觸或缺乏接觸，都會反覆推敲更深層含義。

消息人士指出，面對川普政府內部保守派當道的現實，台灣正重新評估如何讓川普政府回心轉意、維繫支持。

外傳其中一個正在考慮的選項是撤回現任駐美代表俞大㵢，改派政治手腕更高明的外交官。多位消息人士稱，一些川普政府官員表示，儘管現任職業外交官得到一些接近總統人士的支持，但他沒有足夠的能量進行有效接觸。

不過這個說法遭到台灣明確否認。林佳龍10月30日在立法院答詢時，公開表態就外交體系而言，他個人無意更換駐美代表，「我們並沒有啟動任何要調整的程序，目前駐美處功能也發揮得很好。」

