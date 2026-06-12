CNN曝美伊停火協議：所有戰線停火60日、立即重啟荷姆茲海峽

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首次上稿 6-12 22:06更新時間 6-13 06:05

〔編譯林家宇／綜合報導〕據外媒曝光的美國、伊朗「諒解備忘錄」協議內容，包括中東所有戰線將停火60日，並就伊朗核子計畫展開進一步談判；伊朗將重新開放荷姆茲海峽，美國則解除對伊朗港口的海上封鎖。

根據美國有線電視新聞網(CNN)掌握的協議內容：包括黎巴嫩在內的所有戰線，待協議簽署後全面停火60日；荷姆茲海峽立即重新開放，伊朗不收取任何通行費，確保能源與貨物自由流動；美國會視協議進展及德黑蘭持續投入協商的誠意，解除對伊朗的海上封鎖及部分制裁，但沒有訂下日期。

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美國新聞網Axios的內幕消息指出，荷姆茲海峽的運量會在簽署後30天內，恢復至戰前水準。德黑蘭會對至關重要的核議題做出承諾，滿足華府對此議題的所有要求。首要也最重要的，即是表明永不取得核武，並設法解決僵持不下的濃縮鈾議題。

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