CNN民調：58 %美國人不滿川普首年施政 經濟表現成最大隱憂

美國總統川普（Donald Trump）。 圖：翻攝自川普臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 美國總統川普重返白宮屆滿一年，最新民調卻投下震撼彈。根據最新調查顯示，高達58%的美國民眾將川普第二任期的首年表現定調為「失敗」，顯示整體民意對其施政方向與成效普遍不滿，為即將到來的期中選舉投下不利變數。

根據CNN委託民調機構SSRS進行的調查指出，川普在多項施政面向皆陷入負評。目前其整體執政滿意度僅為39%，相較去年2月剛就職時的48%明顯下滑。受訪者普遍認為，川普未能妥善處理民生與經濟壓力，施政重點與民眾期待出現落差。

儘管川普在共和黨內仍握有近九成支持度，特別是「讓美國再次偉大」（ MAGA ）運動的支持者幾乎全面力挺，但他在關鍵選民群體中的表現卻持續下探。民調顯示，其在獨立選民中的支持率僅剩29%，在拉丁裔與35歲以下年輕族群中的支持度，也由原先的41%下滑至30%。

經濟議題依舊是民眾最關切的焦點。調查指出，選擇「經濟」作為首要關心議題的比例，幾乎是其他議題的兩倍。高達64%的受訪者認為，川普在抑制生活必需品物價方面表現不足，另有55%的人直言其政策反而使經濟情勢惡化。對未來的悲觀情緒亦明顯升高，僅約四成民眾預期一年後經濟將有所改善。

此外，川普對總統權力的運用也引發社會疑慮。民調顯示，58%的民眾認為他在行使行政權時「過於強勢」，包括干預文化機構運作及大幅刪減聯邦計畫等行動。僅有33%的美國人相信川普「關心一般民眾的生活」，創下其政治生涯新低。隨著期中選舉逼近，這份民調結果無疑為共和黨選情敲響警鐘。

