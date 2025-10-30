CNN爆台灣想「換駐美代表」拉攏川普 林佳龍回應了

CNN爆台灣想撤換駐美代表俞大㵢，林佳龍強調，沒有打算召回俞大㵢。（圖：外交部提供）

川習會今天（30日）在南韓釜山登場，《CNN》引述多名消息人士指出，台灣不排除撤換駐美代表俞大㵢，好拉攏川普圈子。不過，外交部長林佳龍今天強調，台美政府溝通良好，駐美代表處的功能也發揮得很好，目前沒有要調整駐美人事。

《CNN》報導，川普「拒絕排除」台灣將被牽扯進美中貿易談判的可能性，使得台北方面擔心，美方對台灣的支持是否動搖。台灣正積極評估如何爭取川普政府的信任，並考慮召回現任駐美代表俞大㵢，改派一位更具政治手腕的外交官，因為部份川普政府官員私下表示，俞大㵢顯然欠缺和川普政府圈子有效互動的政治能量。

對於是否改派駐美代表？林佳龍在面對國民黨立委徐巧芯的質詢時強調，台美雙方政府的溝通管道暢通，駐美人事沒有啟動要調整的程序，駐美代表處的功能也發揮得很好。

徐巧芯再三追問：「所以沒有打算召回俞大㵢？」林佳龍再次明確回應：「目前沒有。」他並補充，目前台美互動順利，外交布局依照國家利益及戰略調整，相關揣測不必過度解讀。