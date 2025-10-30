CNN爆台灣「想換駐美代表」 林佳龍再否認：沒有召回俞大㵢的任何打算

美國總統川普（Donald Trump）與中華人民共和國領導人習近平今（30）日上午於南韓釜山會晤前夕，美國有線電視新聞網（CNN）引述消息人士說法，提及台灣正積極重新評估如何爭取川普政府站在自己一方，其中一項考量是召回我國現任駐美代表俞大㵢，改派更具政治手腕的外交官員，因為俞大㵢作為職業外交官，欠缺與川普圈子有效互動的政治能量。對此，外交部長林佳龍今日再度聲明，駐美人事沒有啟動任何調整程序，目前也沒有要召回俞大㵢的打算。

林佳龍9月下旬曾在兩趟出訪歐洲行程之間，於聯合國大會開議期間低調前往美國紐約，CNN報導披露，林佳龍該趟訪美期間原定要與多名美國政府高級官員餐敘，但美方官員最後並未現身，讓我方感到挫折。

CNN也引述消息人士說法，台灣正積極重新評估如何爭取川普政府站在自己一方，並有一些正在採取或考慮的措施，可能影響整體美台關係，其中一項考量是召回俞大㵢，改派更具政治手腕的外交官，因為俞大㵢雖獲部分白宮人士支持，但欠缺與川普圈子有效互動的政治能量。

立法院外交及國防委員會今日邀請外交部等部會官員進行專題報告，國民黨立委徐巧芯引述CNN報導進行質詢。對此，林佳龍表示，台美溝通管道很暢通，且也很順利在進行，包括川習會或近期的亞太經濟合作會議（APEC）相關會議，「至於委員提到的我們駐美人事，我們並沒有啟動任何要調整的程序。」

林佳龍說，我駐美代表處目前發揮的功能很好；徐巧芯詢問，外交部是否沒有打算要召回俞大㵢？林佳龍搖頭後答覆，「目前沒有」。

有關喧騰多時的我國駐美代表人事異動傳聞，《風傳媒》先前報導，由於俞大㵢與過往多被認為可「直達天聽」的人選有所落差，於2023年接棒現為副總統的蕭美琴擔任我國駐美代表時，外界多解讀此為過渡性安排，再加上我國駐西班牙代表自2024年7月懸缺至今，外傳是為了讓「拉美幫」、精通西班牙語的俞大㵢轉任。

但外交部先前已多次否認，涉外人士更直言，「根本沒有啟動人事作業，一再的放話已對駐美代表處運作造成困擾，呼籲外界勿再以訛傳訛，盼有心人士適可而止。」



