CNN爆林佳龍紐約設宴「沒人到」？ 外交部駁：明顯謬誤
台北市 / 綜合報導
台美關係生變了嗎？根據CNN報導，在聯合國大會期間，我國外交部長林佳龍曾在紐約設宴，不過卻沒有任何美方官員到場。對此外交部澄清，林佳龍是受邀出席活動，並非主動設宴，更指出CNN的說法是明顯謬誤。而如今當天宴會的照片也曝光了，包含前白宮國安會幕僚長葛雷以及現任美國駐聯合國大使華茲都是座上賓，真相為何，畫面會說話。
外交部長林佳龍，手持酒杯面露笑容開心合影，右邊打上紅色領帶的，是白宮國安會前幕僚長葛雷，現在則在美國全球戰略公司AGS擔任執行長，聯合國大會期間林佳龍低調參加重要宴會，畫面會被挖出，全因CNN披露的這則報導。
斗大標題，川普與習近平會面前，台灣擔憂美國的支持可能動搖，內文寫下，台灣外交部在美國高檔餐廳舉行宴會，原本預計多位美國高級官員將出席，但最後卻沒有現身，令台灣感到失望。
外交部副發言人說：「並非報導所稱主動設宴，這是明顯謬誤，台美關係有穩固的基礎，台灣各級政府與美方持續進行穩健互動，請有心人士不必操作錯誤的訊息。」
事件大逆轉外交部長林佳龍根本是受邀而非主辦，畫面曝光同場大咖還有他，手握麥克風的，就是現任美國駐聯合國大使華茲，中間的則是前白宮國安顧問歐布萊恩，現場美國政要雲集餐點當然也不馬虎。
擺盤，精心雕琢擺盤再放上香料點綴，宴會就辦在這間米其林三星餐廳，曾被媒體評論為美國紐約最好的25間餐廳的其中之一，不僅餐廳高檔，邀請林佳龍來的AGS公司也大有來頭。
台灣大學政治學系副教授陳世民說：「(AGS公司)吸收一些川普的前政府官員，而且這些官員過去，曾經在川普第一任任職過，所以他跟川普的關係都還是維持不錯，他願意參加而且還在同一張照片裡，跟林佳龍部長在一張照片同時出現，這個其實是很大的一個外交突破。」
原本被CNN披露的外交窘境，隨著一張張照片曝光，真相如何不言而喻。
