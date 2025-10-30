CNN爆「台灣考慮更換駐美代表」拉攏川普 林佳龍回應了

《CNN》報導，有消息指出台灣正考慮召回現任駐美代表俞大㵢，但被林佳龍否認。（翻攝自外交部網站、本刊資料照）

川習會今（30日）在南韓釜山登場，《CNN》報導，雖然美方官員相信川普（Donald Trump）不會在會晤中被迫表態反台獨，但川普拒絕排除台灣成為談判籌碼可能性，加上對台的戰略模糊方針回歸，使台灣當局開始擔憂。有消息指出，台灣不排除撤換駐美代表，好拉攏川普圈子，但消息遭外交部長林佳龍否認。

美媒《CNN》引述消息人士說法，台灣正積極評估如何爭取川普政府的信任，包含日前總統賴清德承諾大幅提高國防預算，稱讚川普若能說服中國放棄武統台灣應獲諾貝爾和平獎，以及副總統蕭美琴上「Shawn Ryan Show」播客節目接受專訪，等等動作都顯示台灣方面試圖向白宮釋出善意。

報導指出，台灣正考慮召回現任駐美代表俞大㵢，改派一位更具政治手腕的外交官出馬，因為多方消息都指出，即便俞大㵢獲得一些川普親信的支持，但他缺乏有效互動的政治能量。

林佳龍今日備詢時被問到駐美代表是否改派？他回應，目前台美雙方政府的溝通管道暢通，駐美人事沒有啟動任何調整程序，駐美代表處的功能也發揮良好，明確表示目前沒有要召回俞大㵢。

