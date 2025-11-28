CNN直擊災民庇護所！家園變灰燼 災民：走一步算一步

CNN採訪團隊持續在香港，報導宏福苑大火後續應對措施。CNN前往避難中心看安置情況，災民無奈地說，「現在只能走一步算一步」，只能先想「今天晚上要睡哪?」 CNN也持續追蹤，工地圍網的安全問題，還有這次

CNN採訪團隊持續在香港，報導宏福苑大火後續應對措施。CNN前往避難中心看安置情況，災民無奈地說，「現在只能走一步算一步」，只能先想「今天晚上要睡哪?」 CNN也持續追蹤，工地圍網的安全問題，還有這次中國在救災扮演的角色。

香港宏福苑大火事件牽動全城，造成數百人無家可歸，被迫暫居避難中心尋求庇護。災民們面對突如其來的變故，只能一步步思考當下的生活需求，包括最基本的住宿問題。這場大火從局部火點迅速蔓延至七棟塔樓鷹架，消防救援過程困難重重，專家指出工地安全網材質不當是重大問題。同時，中國大陸企業紛紛解囊相助，習近平也指示提供緊急援助，顯示此事件引起廣泛關注。

災難現場的受災居民情緒低落，一位災民無奈表示，自己現在不知道是什麼心情，只能走一步算一步，當下最關心的是今晚的住處，因為已經回不了家了。CNN實地探訪避難中心，發現無家可歸的災民們暫時只能待在那裡。根據當地政府說法，至少有500人正在使用這些庇護所，因為他們已經無家可歸。志工們正在收集大量食物、飲水和禦寒物資，分送給失去家園的民眾。

香港消防處副處長陳慶勇解釋，救災過程困難重重，包括高溫、視線昏暗，還有倒塌的棚架和碎片阻塞緊急救援車輛的通道。英國獨立火災應急顧問Steven Mackenzie接受訪問時指出，工地安全網存在重大問題。他表示這種安全網根本不適用於這種層數與高度的建築，本應使用具阻燃性的高級材料，而不是這種網子，這是31層以上建築完全不應出現的錯誤材質。

這場災難也引發中國大陸企業的援助。阿里巴巴捐贈260萬美元，創辦人馬雲還透過自己的基金會再捐近400萬美元。TikTok母公司字節跳動捐贈130萬美元，小米、騰訊和安踏也宣布捐出640萬美元。中國領導人習近平在週三大火爆發後不久便敦促各方全力以赴防止更多傷亡，週四他又授權透過紅十字會提供約28萬美元的緊急援助資金。這場香港數十年來最嚴重大火也引發大陸民眾高度關注，相關話題登上社群媒體熱搜榜。災後重建和安置工作仍在進行中，受災居民面臨的困境和挑戰依然嚴峻。

