CNN直擊「最夯鬼屋」！ 美萬聖節消費估創紀錄

10月31日就是萬聖節，西方國家彌漫濃濃的節日氛圍。CNN記者，走訪美國亞特蘭大一間號稱不同凡響的鬼屋，鬼屋以近30年的驚悚歷史，打開知名度，裡面超過450個機械道具，和超過100名真人演員，每天吸引上千名遊客到訪。鬼屋奉行的唯一秘訣，是用人們對未知的恐懼，取悅他們並化作商機。全美零售聯合會調查顯示，預計今年美國人在萬聖節的消費，將達到創紀錄的131億美元，約新臺幣4020億元。

圖／Shutterstock達志影像

不給糖，就搗蛋！萬聖節，大朋友、小朋友，想體驗節慶氛圍的最佳去處，萬年第一名就是鬼屋。今年由CNN，帶您前進這個號稱不同凡響的亞特蘭大鬼屋。

廣告 廣告

CNN記者 Isabel Rosales：「每天，他們預期會有超過1000名遊客走進這個大門。他們還擁有超過450個機械道具(超過100名真人演員)和特效。」

30年來，幾乎每個遊客一進門就欲罷不能，因這裡的所有元素，都奉行鬼屋經濟學的唯一秘訣。

鬼屋共同業者 Ben Armstrong：「秘訣就在取悅整個人群。」

把人們對未知的恐懼化作商機。

鬼屋共同業者 Ben Armstrong：「大腦裡有一個叫『杏仁核』的東西。它會透過出其不意接管你的意識，來保護你。這裡的一切都是安全的，但如果杏仁核偵測到潛在危險，砰，杏仁核就會啟動，這時你的身體開始反應。你的皮膚會變得蒼白，血液全部流向肌肉，你會進到那種『戰鬥或逃跑』的反應。」

鬼屋，用人體的奧秘先發制人。不只大腦的「情緒中心」杏仁核（amygdala），會有反應，大腦也會分泌多巴胺（dopamine），讓人產生喜悅。也會分泌催產素（oxytocin），增進到訪遊客間的親密關係。

鬼屋共同業者 Ben Armstrong：「我們想做的是讓你保持四面八方的失衡。這不完全像恐怖片，更像是一部動作片。事情不斷跳出來。」

聲響、燈光、還有巨大怪物的工程，讓遊客在這個4.05公頃的空間裡，當一回恐怖動作片的主角。這裡有會飛簷走壁的狼人。

鬼屋共同業者 Ben Armstrong：「我們有一個狼人演員掛在鋼索上，會飛過你的頭頂，然後他會走到這個轉角。而藏在這個洞裡的，是另一個狼人演員，他會伸手按下一個會發出聲響和燈光的按鈕。」

也有巨口道具，會把你整個人咬住，和同伴分離；還有會移動的地板等等。親自體驗的CNN記者，一試就入坑，甚至要求暫時不當記者，而是鬼屋演員。

CNN記者 Isabel Rosales：「要真正理解恐懼，我得加入怪物的行列。」

菜鳥上崗，其他的資深老手演員，親自替她指點一二。

演員：「你需要做的是，把手伸出去，並猛地衝出去。」

老手示範一遍，接著就是她的個人show time。還真別說，可以原地出道。但她本人，還是反省了一下自己的不足之處。

CNN記者 Isabel Rosales：「我覺得我內心深處有種天賦。但問題是，每回一嚇完人，我都會忍不住一直笑。」

在安全的鬼屋中得到恐懼帶來的快感。人們對這兩者結合的渴望，反映在數字上。全美零售聯合會（National Retail Federation）的 年度消費者調查顯示，預計今年美國人在萬聖節的消費，將達到創紀錄的131億美元，約新臺幣4020億元，前所未有。引人注目的萬聖節活動中，分發糖果，得票率66%；替自己裝扮角色，51%；裝飾房屋或庭院，51%；雕刻南瓜，46%；舉辦或參加派對，32%；參觀鬼屋，24%；替寵物裝扮，23%。不在榜單中的還有這個。

美國各地的動物園，都上演南瓜餵食秀。河馬慢動作地，張開大口把瓜咬碎，細嚼慢嚥；麝牛用頭上的角，把瓜撞破；另一個動物園的大象，則霸氣用一腳把瓜踩爛，大快朵頤；還有雪豹寶寶，正叼著一顆南瓜，研究如何下口，殊不知雪豹媽媽的一個爪子，就把南瓜掠奪，但寶寶不依不撓，上前回搶，結果成功吃上牠「豹」生中的第一顆瓜。

萬聖節還沒過完，北卡州的畢爾特摩莊園（Biltmore Estate），已經立起耶誕樹，預告一年中最美好的節日，即將到來。

更多 TVBS 報導

氣候打亂萬聖節供應鏈 可可歉收糖價揚、南瓜提前登場

萬聖節將至！韓發布人群危機警報 梨泰院慘案調查出爐

美中貿戰恐升溫！陸祭「史上最嚴稀土禁令」.嚴查輝達

韓消防員走不出梨泰院創傷 失蹤10日遺體被尋獲

