CNN稱林佳龍紐約宴請美官員無人出席？外交部4點駁斥

外交部長林佳龍。（圖／東森新聞）





如今我外交狀況亮起紅燈嗎？CNN報導就指出，外交部長林佳龍曾經要在紐約宴請美國官員，結果卻沒人出席，引發台美關係受挫的疑慮。外交部為此特別發出4點聲明駁斥！另外國民黨主席鄭麗文，近期受訪表示普丁非獨裁者，也傳出惹怒歐洲國家駐台機構，遭對方明確表態不會再跟國民黨中央互動！

仔細看看CNN內容指出聯合國大會期間，林佳龍曾在紐約高檔餐廳設宴，舉行與美方的邊會，根據與會者透露，原預計有多位美國高層官員出席，最後卻沒有一人現身，消息人士指出，川普政府經人傳達，缺席是行程太滿，但台灣仍然感到失望。

此文一出讓外界質疑，台美外交是否嚴重受挫，這時涉外人士趕緊強調非事實，當天林佳龍與帛琉總統惠恕仁、白宮國安會前幕僚長葛雷，三人合影照片，被葛雷主動分享在社群，外交部也發聲明澄清，林佳龍部長是受前白宮國安會顧問歐布萊恩之邀，並非報導所稱主動設宴，此為明顯謬誤，而且當天賓客有許多美國及多國重量級人士，台美關係有穩固基礎，請有心人士不必操作錯誤訊息，如今不只是執政黨，外交現況備受關注，在野的國民黨主席鄭麗文接受外媒專訪，說出普丁不是獨裁者，似乎採到歐洲友人紅線。

立委吳思瑤：「我想鄭麗文一上任就遭到封殺的這件事情，代表他們的路線是行不同的。」

有知情人士透露，歐洲國家駐台機構，為此明確表態，不再跟國民黨中央互動，改與前主席朱立倫保持聯繫，鄭麗文形同被歐洲各國封殺。

國民黨發言人江怡臻：「我們沒有收到任何，關於封殺或者是，停止來往的消息，顯然是知情人士，在挑撥離間意圖分化。」

國民黨駁斥外界疑慮，只是台灣要搭起，國際友好橋梁，言行舉止都得三思而行。