CNN稱美部分官員未赴宴 林佳龍：錯假訊息

外交部長林佳龍日前遭外媒CNN報導稱，赴紐約的宴會上，原本期待的部分美國官員並未現身，林佳龍今天(5日)措詞強硬的說「事實證明這是錯假訊息」。另外，藍營日前指控國安會秘書長吳釗燮和林佳龍龍的內鬥，總統府周二傍晚反駁。

國民黨立委馬文君vs.外交部長林佳龍（圖／立法院IVOD）

外交部長林佳龍在面對CNN報導稱美國部分官員未出席紐約宴會時，強硬表示「事實證明這是錯假訊息」，並指出該報導具有認知作戰痕跡。然而，林佳龍今天(5日)赴立法院卻出現多次口誤，包括將「紐約」誤稱為「華府」，隨後急忙更正。他也將APEC舉辦地「深圳」誤稱為「北京」，並立即自我修正。

關於中國對台灣參加APEC會議的態度，林佳龍表示，中國在國際上對台灣參加明年在深圳舉辦的APEC大會附加了許多條件，這些都違反當初的承諾。面對記者詢問總統府澄清他與吳釗燮「鷸蚌相爭」的說法時，林佳龍則未作回應。總統府發言人於4日傍晚發表聲明，指出相關指控多來自錯誤訊息，不僅脫離事實，也對每位在崗位上努力付出的團隊成員不公平。

藍營日前指控國安會秘書長吳釗燮和林佳龍龍的內鬥，總統府4日傍晚反駁。（圖／TVBS）

然而，台灣參與明年APEC的問題仍面臨挑戰，中國大陸作為主辦方聲稱台灣能否參與取決於是否遵守「一個中國」原則。陸委會副主委沈有忠在立委質詢時表示，「一中原則」不是台灣參加的過去慣例。

此外，5日凌晨有網友在社群平台發文詢問「海峽光纜1號」是否斷裂，引起台商業者擔憂。數發部韌性建設司長牛信仁對此解釋，只是一條光纖中斷，並非整條海纜損壞，目前未發現人為因素，詳細斷裂原因需等維修後才能確定。立委洪孟楷則批評台灣周邊海纜近3年遭破壞25次，實務上僅求償2次，呼籲修法不要修半套。

