CNN警告：川普對習近平的讓步充滿危險訊號

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平今（30）日在韓國釜山會晤，雙方就近期經貿糾紛達成一些共識，川普替這場川習會給出滿分10分的12分，不過，《CNN》分析認為川普對習近平的讓步充滿危險訊號，降低了10％關稅後，是否能獲得任何實質的回報，目前尚不明朗。

《CNN》以「Trump’s big concession to Xi is loaded with red flags」為題評論川習會，認為川普調降10％芬太尼關稅是一項非同尋常的讓步，雖然中國商品目前進入美國整體來說約被徵收47％關稅，相對於許多美國其他貿易夥伴依然較高，但降低10％後已讓中國與其他貿易夥伴面臨的關稅水準更為接近。

《CNN》報導分析，川普最初對中國揮舞關稅大刀，聲稱所要達成的目的分別是減少流入美國的芬太尼、將製造業帶回美國、恢復貿易平衡、迫使TikTok出售美國資產。如今在這4個方面美國似乎都取得了相當的進展，但也可說都尚未塵埃落定。同時，中國對美國貿易戰的反制措施，已經替美國帶來了許多問題。

其中最主要的是稀土管制和停止購買美國大豆，儘管美中易談判代表進行了多輪會談，這兩件事始終未能解決，10月初北京更是進一步收緊了對稀土的管制。在川習會後，中國商務部宣布取消10月初追加的管制措施，但是北京早在4月與川普大打關稅戰時，就已經開始抓緊對稀土的控制，而照中國商務部的說法，最初宣布的這些管制措施似乎仍然存在。

川普為何願意與習近平達成協議？

TikTok交易也是一個例子，儘管美方不斷宣布與中國在框架上達成一致，但如今TikTok在美國的未來仍舊不明朗，北京從未明確鬆口已就TikTok達成最終協議，僅說願與美方合作解決這一問題。川普不止一次抱怨中國未能履行其承諾，所以川普現在為什麼願意與中國就芬太尼問題達成協議？

川普說，相信中國會「盡其所能」與美國合作來解決芬太尼問題，或許川普真的這麼認為，但另一方面不能忽視的是，中國對美國擁有巨大的影響力，拒買大豆讓川普遭受美國農民的不滿，這是一群非常重要的選民群體，而稀土管制與北京抵制美國的AI晶片，也讓川普在貿易戰不再獨佔主導地位。

其他國家會怎麼看川普降低中國關稅？

川習會後除了觀察美中博弈的後續發展之外，另外兩個被美國徵收芬太尼關稅的國家，墨西哥和加拿大會作何反應，同樣值得注意。因為這兩國也都在努力限制芬太尼流入美國，從加拿大流入美國的芬太尼甚至不到美國總量的1％，所以他們很可能會因中國獲得關稅調降感到驚訝，甚至為此血壓升高。

報導認為，降低關稅對川普政府來說也是一場豪賭，因為在這場前所未有的對中貿易戰中，美方始終面臨一個持續存在的問題：川普在每一回合都被習近平佔了上風。甚至連兩人週四會面這件事情，本身就代表川普已經在一定程度上讓步於中國的要求。而且從過去數次反覆重啟談判又破局的歷史來看，美國這次在芬太尼關稅問題上的退讓，能否換回任何實質成果，仍是未知數。

