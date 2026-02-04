CNN追問艾普斯坦案 川普爆氣：你是最糟糕記者

美國總統川普。（圖／美聯社）





美國司法部公布新一批艾普斯坦相關檔案，總統川普強調最新公開的大量文件已經為他證明清白，呼籲民眾別再糾結這起性犯罪醜聞，美國還有更多重要議題需要關注。不過就在CNN記者持續追問相關爭議時，川普臉色一沉，情緒瞬間炸鍋，當場怒斥提問的記者，氣氛一度相當緊張。

美國總統川普：「你真是最糟糕的記者，CNN收視率這麼差，就是因為有你這種人。」

川普當場火力全開，對著CNN記者怒嗆，白宮人員見狀，立刻上前趕人。

白宮人員：「走了動起來，感謝各位，感謝快走。」

而這場爆氣的導火線，只是因為記者問了川普不想回答的問題。

CNN記者vs.美國總統川普：「（很多艾普斯坦案的女性倖存者，對公布文件中被塗黑的內容感到非常不滿，有些證人訪談甚至整段都被完全遮蔽，您認為政府應該更透明一點嗎？），他們認為已經公布太多了，我認為現在國家真的該把注意力轉向別的事情了，沒有任何關於我的事被揭露，那根本是一場針對我的陰謀。」

川普強調艾普斯坦案該翻篇了，但記者的追問讓川普情緒徹底引爆。

CNN記者vs.美國總統川普：「（對覺得沒得到正義的人，您怎麼說總統先生），CNN你剛剛說什麼？，你真是最糟糕的記者，我不覺得我看你笑過，我認識你十年了，真的從沒看過你笑，你不笑是因為你心裡知道，自己沒有說實話，你們是一個非常不誠實的媒體機構。」

川普再三強調，這起案件與他無關，但真的是這樣嗎？

播客主持人霍夫斯特：「川普在艾普斯坦相關檔案中，被提及多達三萬八千次。」

不只名字頻頻出現，美國司法部釋出的三百萬頁檔案裡，甚至在最新一波公布的檔案，也驚見第一夫人梅蘭妮亞在其中。

節目主持人愛德華茲：「梅蘭妮亞川普被牽連進艾普斯坦相關檔案中，當然我們也知道，過去曾有報導指出，梅蘭妮亞川普很可能是透過艾普斯坦認識川普的。」

白宮強調這些內容未經查證，很可能是不實的煽動。

隨著大選腳步逼近，艾普斯坦檔案恐怕不只難以翻頁，更可能成為壓在川普選情上的一顆政治未爆彈。

