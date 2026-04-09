CNN驚爆：天津超級運算中心遭駭客入侵 「飛彈機密」外洩
《CNN》驚爆，一名駭客組織疑似從大陸國家級超級電腦，竊取高達10PB（拍位元組）的敏感資料，內容涵蓋高度機密國防文件與飛彈設計圖，堪稱「史上最大規模數據外洩事件」。
遭竊資料含飛彈國防機密
美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，這批資料據稱來自大陸天津的國家超級計算中心（NSCC）。該中心自2009年啟用以來，為全大陸超過6000個機構提供運算服務，涵蓋先進科研與國防單位。
一個自稱「FlamingChina」的帳號，於2月6日在Telegram匿名頻道釋出部分樣本，聲稱資料涉及航太工程、軍事研究、生物資訊與核融合模擬等領域，並指內容與多個「頂級機構」有關，包括大陸航空工業集團、商飛以及國防科技大學。
報導表示，駭客透過一個遭入侵的VPN網域，取得系統存取權限，並進一步部署殭屍網路（botnet）進行資料竊取。整個外流過程長達約6個月，透過分散下載方式降低被發現的風險。
網路安全專家指出，這些樣本包含標示「機密」的中文文件，以及炸彈與飛彈相關的技術模擬圖像與動畫。資安公司「SentinelOne」顧問凱瑞（Dakota Cary）表示，「這並不是特別高明的技術，而是利用系統架構上的漏洞，把資料分散從不同伺服器慢慢拉出來。」
他指出，小量分批傳輸不容易觸發安全警報。目前該資料已被駭客以加密貨幣販售，部分樣本售價數千美元，完整資料則開價數十萬美元。報導表示，大陸資安防護近年屢成焦點，2021年曾有疑似包含10億公民個資資料庫長期未設防，最終於2022年被駭客公開販售。
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