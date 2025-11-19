CNN：中國富豪躲資金外流限制 透過犯毒集團在賭城洗錢

有線電視新聞網(CNN)18日調查報導指出，中國2016年展開打貪行動，限縮資金外流，需要大筆資金購買房地產、豪車或巨額消費的富豪轉而向地下銀行求助，某些富人透過中間人找墨西哥販毒集團洗錢，其中一個鮮少被外界知道的環節，就是拉斯維加斯賭場。

2024年，拉斯維加斯永利賭場(Wynn Las Vegas)同意付給聯邦政府1億3000萬元和解金以換取免遭起訴，創下美國史上賭場遭到刑事懲處的最大金額，許多案情細節保密到現在才曝光，包括四名坦承協助中國富豪賭客洗錢的四名華裔被告。

執法人員說，張磊(Lei Zhang，音譯，下同)、韓兵(Bing Han)、周亮(Liang Zhou)、王凡(Fan Wang)都不是永利賭場員工，四人都坦承協助中國富豪賭客規避貨幣限制規定，以便在永利與其他拉斯維加斯賭場大手筆花費，但稱不知道涉及販毒集團。根據執法機關調查，賭客洗錢的現金來源是犯罪集團販賣毒品、賣淫、人口走私等不法行為的收入。

司法部指出，富豪賭客違反「銀行保密法」(Bank Secrecy Act)以及「反洗錢法」(Anti-Money Laundering laws)等針對外國與美國貨幣轉帳與申報的規範。國稅局(IRS)拉斯維加斯犯罪調查小組特別探員米斯克(Carissa Messick)在張磊等人案件的法院聲明中說：「故意規避銀行保密法，就是一種洗錢形式。」

報導指出，從永利案例可以看出，賭場如何從犯罪集團的髒錢當中獲利，以及販毒集團如何讓金額龐大的髒錢透過合法經營的賭場洗白。張磊案中一名檢察官指出，美國賭場每年透過這種模式洗錢的金額至少數億。

聯邦緝毒署(Drug Enforcement Administration)前任助理特別探員厄班(Chris Urben)形容，張磊等人協助中國賭客在永利與其他賭場取得的現金，「48小時之前還是販賣芬太尼的收益」。

「認證博弈合規專家協會」(Association of Certified Gaming Compliance Specialists)創辦人兼執行長麥森吉爾(Ian Messenger)說，賭場在過去並沒有像金融機構一樣受到洗錢方面的嚴格監督，但永利賭場案件發生後，「狀況已經開始改變」。

