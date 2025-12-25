CNN 分析：2025 成「變革年」 全球分析師點出明年七項國際大事
[Newtalk新聞] 《CNN》全球事務分析師麥格克（Brett McGurk）近日發表文章於《CNN》分析指出，短短一年之內，全球局勢已出現劇烈轉折。回顧去年此時，美國仍由前總統拜登執政，美國政府也正和以色列與哈瑪斯在卡達多哈斡旋停火與人質釋放協議，當時即將上任的川普團隊也罕見跨黨派合作。如今進入2025年，文章中形容，這一年更像是「變革年」，而非單純過渡期。
麥格克指出，目前美國在加勒比海的軍事部署規模，已是自古巴飛彈危機以來最大；俄羅斯代表團出現在美國邁阿密，討論烏克蘭停火構想的同時，俄羅斯總統普丁仍持續升高戰事；華府也在以色列派駐三星上將，監督加薩停火安排，並在今年夏天對伊朗發動轟炸行動。此外，美國總統川普正規劃訪問中國的高峰會，被視為可能牽動台灣命運與美中科技、AI競爭走向的關鍵時刻。
近半年局勢升溫的加勒比海區域，據分析，美國政府已在加勒比海與大西洋西部部署航空母艦戰鬥群、驅逐艦、兩棲作戰部隊、隱形轟炸機與特種部隊，並對涉嫌毒品走私的船隻發動近30次軍事打擊，行動未經國會授權。川普政府同時宣布封鎖非法石油運輸、扣押油輪，外界普遍解讀，這矛頭直指委內瑞拉總統馬杜洛。麥格克指出，若馬杜洛在2026年仍留任，川普恐被視為「雷聲大、雨點小」；反之，若其下台，美國在西半球動用武力的決心將不容質疑。
在俄烏戰爭中，俄羅斯全面入侵烏克蘭即將邁入第五年。麥格克指出，雖然俄軍傷亡已逾百萬人，但普丁並未展現退讓意圖，戰爭持續僵持不下。而川普推動的「烏克蘭和平方案」，據稱會涉及烏克蘭以領土讓步換取安全保障，但俄羅斯尚未接受，未來關鍵將不僅在戰場勝負，美國是否繼續支持烏克蘭也至關重要。
文章中也特別點名，台灣已成為全球安全議程中「不再只是理論問題」的核心焦點。報導指出，2025年一幕具象徵性的畫面，是普丁、習近平、金正恩與伊朗領導人在北京同框。而川普政府最新國安戰略強調，美國將聚焦自身半球利益，淡化維持全球秩序的角色，相關論述甚至獲得俄羅斯肯定。
在此背景下，川普日前核准史上最大規模對台軍售、總額近110億美元，但同時也計畫與習近平舉行峰會，引起國際熱議。報導直言，台灣在這場峰會中將是關鍵議題，「若不在談判桌上，就可能出現在菜單上」。
文章指出，以色列在軍事上取得明顯成果，人質全數獲釋、哈瑪斯與真主黨領導層遭重創，但內部政治分裂加劇，未能轉化為長期外交突破。以色列明年10月的國會大選，將左右以色列是否鞏固軍事成果，並推進「亞伯拉罕協議」。
伊朗方面則處於數十年來最弱勢狀態，不只代理人網絡瓦解、防空與核計畫遭重挫，最高領袖哈米尼也年事已高、接班未明。文章中警告，體制不穩的伊朗，可能在壓力下鋌而走險。
麥格克同時提醒，恐怖主義威脅正在持續升溫，2022年至2025年間，全球恐攻事件數回升，近期包括澳洲猶太人社群遭攻擊、敘利亞美軍再度傷亡，均引起國際矚目。
至於人工智慧，麥格克表示，AI 已成為美中視為攸關國家存亡的競賽。中國推出DeepSeek R1模型後，曾一度撼動美國科技與金融市場，展現出其國際地位水漲船高的同時，AI也預計將在2026年成為地緣政治與內部政策壓力的關鍵點。
