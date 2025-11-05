《CNN》報導被亂翻譯！林佳龍喊認知作戰 外交部：是指有人刻意扭曲事實
即時中心／顏一軒報導
《美國有線電視新聞網》（CNN）10月30日刊載報導指出，外交部長林佳龍於聯合國大會期間在紐約設宴時，原本預期會有多位美國政府高層官員出席，但他們最終並未現身（Multiple senior US administration officials were expected to attend but they didn’t show up.），而部分台媒在轉譯時，卻直接寫成「結果美方官員無一人到場」惹議。林佳龍今（5）日於立法院外委會答詢藍委馬文君時說，「可能有認知作戰的成分」。對此，外交部晚間澄清，林部長答詢時所提「認知作戰」並非指涉媒體本身，而是指出有心人士意圖操作錯假訊息，透過部分國內媒體和社群管道，刻意扭曲並擴大與事實不符的內容。
外交部發布新聞資料說明，林佳龍今日於立院外委會備詢時針對《CNN》日前報導稱「部長於聯大期間在紐約出席招待會，但預期出席的美國政府高級官員未現身」，後續部分國內媒體及立法委員引用《CNN》報導，並提及「外交部在美國設宴，美方官員卻無人出席」等內容，多位委員表達關切。對此，外交部澄清，該報導內容未能充分反映實情，部分國內媒體及立法委員未經查證及加以引用或延伸報導，造成誤解。
外交部提及，林佳龍也已明確說明，該活動並非由外交部設宴，而是受邀於聯大期間出席非官方周邊活動；根據事後公開的社群媒體照片顯示，活動當天現場出席人數眾多，並有友邦元首及美方現任官員在場，與報導所述情節明顯不符。
外交部進一步強調，《CNN》在刊出該報導前，並未就涉及外交部的相關內容進行查證或請求回應；後續部分國內媒體及立委再引述未經查證的報導內容，致使錯誤訊息持續擴散。
最後，外交部呼籲，媒體在報導涉外事務前，應秉持專業倫理，向外交部查證以確保資訊正確。台灣國際處境特殊，外交工作艱鉅且攸關國家整體利益，需要全體國人團結支持與理性討論，外交部將持續以負責任的態度向社會各界說明事實，共同守護國家利益。
