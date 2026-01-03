CNN：川普行使權力「不受拘束」再創新高度

▲美國總統川普（Donald Trump）今（3）日對委內瑞拉發動突擊，並宣布成功抓獲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，將其押回美國接受司法審判。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）今（3）日對委內瑞拉發動突擊，並宣布成功抓獲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，將其押回美國接受司法審判。美國的奇襲行動震驚全球，俄羅斯、哥倫比亞、伊朗、古巴等多國已經發聲譴責，而美國的盟友則多仍在觀望，英國首相施凱爾（Keir Starmer）表示要釐清事實再表態，但強調「我一直這麼說並且這麼相信，我們應該要維護國際法」。《CNN》報導分析指出，川普的行動顯示他運用權力不受拘束的程度再度達到新高度。

廣告 廣告

《CNN》報導直言，「沒有什麼比在夜深人靜之時，從他國首都綁架一位現任總統更能體現肆無忌憚的權力」，而這正是川普做的事。雖然馬杜洛早已被美國通緝，但是無論川普政府如何措辭，抓走馬杜洛這件事始終帶有政治色彩。

歷屆白宮政府都希望推翻委內瑞拉目前左傾且專制、又時而訴諸暴力的政權，美方的考量包括打擊毒品販運、石油利益、地緣政治戰略結盟等等，川普把打擊毒品販運作為行動正當性的關鍵理由之一，然而，川普之前也曾多次公開要求馬杜洛自行下台，這就暴露出白宮自身的矛盾，馬杜洛不可能同時既是毒品集團的首腦，又是一位能夠自行放棄權力的政治領導人。

何況，一直以來委內瑞拉的毒品販運活動並沒有白宮聲稱的那麼活躍，全球最大的古柯鹼生產國是哥倫比亞，墨西哥的毒梟規模更大，但美國並未對他們採取像委內瑞拉一樣的手段。

說到底，川普對委內瑞拉的行動就像是新版的「門羅主義」，美國打算加強對其近鄰地區的控制，一個順從的委內瑞拉對美國更有利，且這也能讓美國在未來獲得把境內尋求庇護的數百萬委內瑞拉人遣返回國的選項。

《CNN》報導最後結論，馬杜洛的下台對川普說可以說是一場勝利，但下一步該怎麼走才是更大的重點，此事是否會讓委內瑞拉結束獨裁統治，還是會激起委內瑞拉更強烈的反美情緒，仍然有待觀察。

另外，英國《天空新聞》報導也指出，雖然許多歐美民主國家會歡迎馬杜洛的垮台，但可能會對他如此下台的方式感到不安，這樣的方式似乎與國際法相悖，很難想像一個民主國家會派軍隊去其他國家綁架其領導人。馬杜洛的統治或許不合法，但這能讓川普派軍隊去抓人的做法因此擁有正當性嗎？《天空新聞》最後結論，美國盟友對川普對國際法和全球秩序造成的破壞，在過年一年來感到越來越深的擔憂，川普政府之後將不得不努力證明自身手段的正當性。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

剛見完中國特使就出事！馬杜洛喊與中國聯盟有保障 下一秒被抓走

快訊／川普：已抓獲委內瑞拉總統馬杜洛、將其押送出境

被川普抓走的馬杜洛是誰？巴士司機出身 從2013統治委內瑞拉至今