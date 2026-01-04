CNN：希臘為何榮登全球最佳退休國家的寶座？

《國際生活》發布年度全球各國退休指數，排名第一的最佳退休國家為希臘。(圖片來源/pixabay)

隨著科技與醫療技術進步，當代人類壽命比起1950年代，延長20年之多，於是，有越來越多退休銀髮族選擇在自己認為最舒適的外國度過晚年，而不是留在本國度過餘生。

美國媒體《CNN》報導提醒銀髮族，賣掉自己的房子，離開親朋好友，開啟海外新生活，這是一項重大決定，需要在做出決定前進行認真研究。

月刊雜誌及網站《國際生活》（International Living）剛發布年度全球各國退休指數，排名第一的最佳退休國家為希臘，第2到第5名依序為巴拿馬、哥斯大黎加、葡萄牙、墨西哥。

該指數從生活成本、醫療保健、住房、簽證、氣候和融入當地社會的難易程度等多個方面評估全球最佳退休地點。

2026年排名第一的是一個陽光普照的南歐國家希臘，它擁有數千個風景如畫的島嶼，使它成為熱門旅遊勝地。但《國際生活》指出，希臘也具備長期居住的所有條件。

「希臘榮登榜首，象徵歐洲退休版圖的轉變。」《國際生活》執行主編珍妮佛史蒂文斯（Jennifer Stevens）表示。

希臘最吸引歐美銀髮族

多年來，葡萄牙和西班牙一直引領退休人士的潮流，但西葡調整近期簽證政策，以及生活成本持續上漲，促使銀髮族另尋他處。如今，希臘滿足許多人的需求，這是一個美麗、熱情、經濟實惠的歐洲生活基地，擁有便捷的居留途徑和豐富多彩的生活方式。

以下是根據最新數據以及《國際生活》（International Living）雜誌訪問的全球200多位專家、外籍人士提供意見，評選出2026年最佳退休地點前5名。

第一名是希臘。國際生活指出，希臘的黃金簽證計畫是歐洲最方便的簽證，允許外國人在希臘投資至少25萬歐元（約921萬元台幣）的房地產，即可獲得居留許可。此外，希臘在氣候、醫療保健和住房方面也獲得很高的評價。

來自美國的帕特里夏·馬漢和丹·馬塔拉佐2023年在克里特島克里察村以15萬美元的價格買下一戶2房一廳的房子。「我們想搬到海邊，而且要買得起。」馬漢去年告訴CNN。

影響他們決定的其他因素包括：「他們想要鄉村生活，但需要靠近各種便利設施，例如先進的醫療設施、附近的機場、每周都有農貿市集，還有各種超市和商店，以便添置食品、雜貨、家具等物飲。」

巴拿馬努力吸引美國退休人士

第2名是巴拿馬。在簽證/退休福利類別的排行榜，巴拿馬長期名列前茅。巴拿馬長期努力吸引美國退休人士，其「退休老人優惠方案」（Pensionado Program）提供一系列令人矚目的福利：退休老人看電影等娛樂票價5折、交通票價7折、機票75折、醫療費85折，以及從水電到餐飲等各種折扣。

國際指數報告指出，巴拿馬的醫療保健系統品質堪比美國，價格卻遠低於美國。在邁阿密可能需要花3萬美元的住院治療，在巴拿馬只3200美元，而且這還包括CT掃描和藥物費用。

CNN旅遊頻道將巴拿馬評選為2024年最佳旅遊地點。記者盛贊巴拿馬城是世界上唯一擁有熱帶雨林的城市，並重點介紹舊城區是聯合國教科文組織世界遺產。巴拿馬還擁有十幾個國家公園，其中包括巴拿馬最高峰巴魯火山國家公園。

第3名是哥斯大黎加，它在氣候指數中排名第一，這是一個非常重視環境保護的國家。根據《國際生活》雜誌報導，哥國25%的國土面積是受保護的熱帶雨林，99%的電力來自再生能源。 「它也是少數幾個扭轉森林砍伐趨勢的國家之一，如今這裡棲息著1萬種植物和850種鳥類。」雜誌寫道。

葡萄牙調整簽證的政策

第4名是葡萄牙，在世界健康指數的醫療保健類別的排行榜，葡萄牙僅次於法國，排名第二，在氣候和發展/治理方面也得分很高。

葡萄牙已終止住宅房地產開發的黃金簽證項目，但是其他投資簽證仍然有效。《國際生活》雜誌指出，大多數有意移居葡萄牙的退休人士可以選擇D7簽證，它只需要提供穩定的收入證明，證明每月有1011美元的收入即可，而無需大筆投資。

第5名是墨西哥。《國際生活》雜誌指出：「多達100多萬美國人和加拿大人已經把墨西哥當作自己的家，這是全球最大的北美僑民群體。」

墨西哥在簽證/退休福利以及發展和治理指數的得分很高。國際生活雜誌的報告指出：「墨西哥的高速公路狀況極佳，上網速度快，基礎設施現代化。此外，這裡的生活成本極低，醫療保健一流，而且獲得居留權的途徑也十分便捷。」

