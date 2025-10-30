CNN：擔憂美國支持動搖 台灣考慮撤換駐美代表俞大㵢

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，「習川會」在南韓釜山舉行，而在中美兩國領袖會談前夕，台灣擔憂美國支持動搖，傳出考慮撤換我駐美代表俞大㵢，消息曝光引發關注。

我駐美代表俞大㵢。（圖/翻攝外交部網站）

報導指出，「每當中美領導人會晤，台灣政府都會密切關注並調整自身策略」，報導引述多名消息人士稱，在川普的第二個任期內，「台灣的焦慮情緒進一步加劇」。

報導表示，聯合國大會上月召開期間，台灣外交部長林佳龍在紐約高級餐廳「Le Bernardin」，原計畫多名美方高層官員會面，但據一名參加會晤的消息人士透露，多名美國高級官員原預計出席，但最終並未現身。

報導引述消息人士稱，儘管美國政府透過中間人表示，官員缺席是由於「行程安排過於緊湊」而導致的意外情況，「但這仍然令台灣方面感到失望」。消息人士說，台灣方面正在積極重新評估「如何爭取川普政府的支持」。

此外，消息人士說，目前正在考慮的方案之一，是召回俞大㵢（Alexander Yui），以一名「更具政治手腕」的外交官取而代之。報導引述多名消息人士表示，一些川普政府官員認為，俞似乎缺乏「有效進行外交活動的能力」。

不過，台灣方面今否認了這項說法，報導引述林佳龍在立法院表示，「台灣與美國保持著暢通的溝通管道。我們在美國的代表處運作良好。我們不會召回他。」

