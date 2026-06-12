CNN：美伊最快14日簽備忘錄 停火談判將進入第2階段

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美國有線電視新聞網（CNN）引述3名消息人士的說法指出，美國與伊朗最快可能在14日舉行備忘錄簽署儀式，地點可能選在瑞士日內瓦。

消息人士表示，簽署儀式象徵著外交談判進入「第二階段」，屆時官員將著手落實備忘錄的內容。

巴基斯坦外交部今天表示，對美國與伊朗之間的「進展」表示歡迎，為這項逐漸成形的過渡協議提供了另一個有力線索。

在此之前，美國總統川普（Donald Trump）11日表示，將在未來幾天敲定一項可望解決與伊朗戰爭的「偉大協議」並舉行簽署儀式，地點可能在歐洲，屆時由副總統范斯（JD Vance）代表出席。

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據一名曾聽取相關簡報的外交官表示，美伊這項過渡協議的內容包括雙方延長停火、重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），並就日後的伊朗核計畫談判做準備。

不過，該外交官並未說明協議中是否包含解凍伊朗數百億美元的資產。據了解，此要點是伊朗當局的核心訴求，並一度導致雙方談判陷入僵局。

伊朗國營媒體則報導，伊朗外交部發言人稍早表示，有關與美國達成協議的報導「純屬猜測」，伊朗目前尚未對任何協議做出最終決定。 (編輯:柳向華)