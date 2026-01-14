CNN：美國防部花8位數祕購裝置 疑致哈瓦那症候群

國防部花了一年多時間測試祕密購得的一款裝置。圖為示意圖。(路透)

有線電視新聞網(CNN)報導，聽取簡報的四名消息人士透露，國防部花了一年多時間測試祕密購得的一款裝置，某些調查人員認為這款裝置與某些美國情報人員、外交官與美軍曾經出現病因不明的「哈瓦那症候群」(Havana Syndrome)有關。知情人士說，國土安全部轄下的國土安全調查處(Homeland Security Investigations)在拜登政府末期斥資數百萬元國防部提供的資金購得裝置。

官員表示，購買裝置的花費有「八位數」，但拒絕說明確切金額。

目前軍方仍在研究裝置，該裝置是否與數十件「異常健康事件」(anomalous health incidents)有關，政府內部依然看法分歧。

消息人士說，國土安全調查處購得的這款裝置會產生脈衝無線電波(pulsed radio waves)。多年來，某些官員與學界人士推測，脈衝無線電波可能是導致「哈瓦那症候群」的主因。

消息人士指出，這款裝置不是完全來自俄羅斯，但使用了俄羅斯零件。

聽取過簡報的知情人士說，官員長期以來試圖理解的核心問題是，威力強大到足以對人體造成傷害的裝置，如何能做到方便攜帶；國土安全調查處購得的這款裝置，體積則可以放進背包。

俗稱「哈瓦那症候群」的神祕疾病最早出現於2016年，派駐古巴首都哈瓦那的一群美國外交官開始出現眩暈、劇烈頭疼等與頭部創傷類似的症狀。接下來幾年間，「哈瓦那症候群」案例出現在世界各地。

「哈瓦那症候群」出現之後十年期間，美國情報界與國防部一直設法了解出現症狀的受害者是否為外國政府發動定向能量攻擊(directed energy attack)的鎖定目標。資深情報官員公開表示，這個推論缺乏足夠證據支持，但受害者則說，美國政府企圖對受害者進行心理操控，忽視俄羅斯正在攻擊美國官員的重要證據。

消息人士表示，某些官員最擔心的主要考量是，如果動定向能量攻擊技術確實可行，現在可能已經擴散，也就是說不只一個國家可能有辦法取得這款裝置，並對美國官員造成足以終止職業生涯的傷害。

