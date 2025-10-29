CNN：與美平起平坐 中國已勝利

「川習會」今天登場，ＣＮＮ分析，對中國國家主席習近平而言，這場歷史性會面展示北京長期追求目標，即「中國在全球舞台上與美國平起平坐」時刻，無論會談結果如何，對中國都是一場勝利。

紐約時報報導，習近平早年在福建省工作，曾在辦公桌擺放清朝政治家林則徐的兩句詩：「苟利國家生死以，豈因禍福避趨之」，有助於解釋他為何在川普發動貿易戰時強硬回擊。對習近平而言，林則徐的遺緒傳達出雙重信息，中國絕不能向外來壓力屈服，也絕不能再以弱勢地位談判。習近平反擊策略顯示，中國終於積累力量，能在林則徐未竟之處取得成功；北京也對包括美國領導人試圖將中國描繪成十九世紀西方鴉片販子的行為尤為反感。

ＣＮＮ分析，川普對中國發起的貿易戰，意外為北京提供展現經濟實力的舞台。當世界上大多數國家爭相討好川普，並試圖談判減輕對等關稅衝擊時，中國則採取反制措施，最終逼使雙方坐上談判桌達成休戰。

最近幾周，華府制定新規限制中方取得美國技術並打擊其航運業，北京則祭出新稀土管制令還擊。此舉令美方震動，促使川普威脅對中國商品加徵百分之一百關稅，但雙方高層於上周末在馬來西亞談判後皆有退讓。

這次是川普第二任期首次「川習會」，預期將就管理雙邊經濟關係達成框架協議。習近平將以確立美中關係新現實的姿態走入會場，顯示中國會談判，但不會被嚇倒。儘管中方風險不低，但當美國官員宣稱川普有能力「創造籌碼」施壓中國，北京也認為自身策略已見效。

中方普遍認為，中國已為競爭做好準備，可憑藉對全球稀土供應鏈的掌控創造天然籌碼，推動貿易多元化降低對美依賴，逐步減少對美國高端半導體的依存。北京同時推進新五年計畫，目標是深化科技與產業的自給自足，強化對未來衝擊的防護力。

