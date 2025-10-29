CNN：與美平起平坐 中國已勝利
「川習會」今天登場，ＣＮＮ分析，對中國國家主席習近平而言，這場歷史性會面展示北京長期追求目標，即「中國在全球舞台上與美國平起平坐」時刻，無論會談結果如何，對中國都是一場勝利。
紐約時報報導，習近平早年在福建省工作，曾在辦公桌擺放清朝政治家林則徐的兩句詩：「苟利國家生死以，豈因禍福避趨之」，有助於解釋他為何在川普發動貿易戰時強硬回擊。對習近平而言，林則徐的遺緒傳達出雙重信息，中國絕不能向外來壓力屈服，也絕不能再以弱勢地位談判。習近平反擊策略顯示，中國終於積累力量，能在林則徐未竟之處取得成功；北京也對包括美國領導人試圖將中國描繪成十九世紀西方鴉片販子的行為尤為反感。
ＣＮＮ分析，川普對中國發起的貿易戰，意外為北京提供展現經濟實力的舞台。當世界上大多數國家爭相討好川普，並試圖談判減輕對等關稅衝擊時，中國則採取反制措施，最終逼使雙方坐上談判桌達成休戰。
最近幾周，華府制定新規限制中方取得美國技術並打擊其航運業，北京則祭出新稀土管制令還擊。此舉令美方震動，促使川普威脅對中國商品加徵百分之一百關稅，但雙方高層於上周末在馬來西亞談判後皆有退讓。
這次是川普第二任期首次「川習會」，預期將就管理雙邊經濟關係達成框架協議。習近平將以確立美中關係新現實的姿態走入會場，顯示中國會談判，但不會被嚇倒。儘管中方風險不低，但當美國官員宣稱川普有能力「創造籌碼」施壓中國，北京也認為自身策略已見效。
中方普遍認為，中國已為競爭做好準備，可憑藉對全球稀土供應鏈的掌控創造天然籌碼，推動貿易多元化降低對美依賴，逐步減少對美國高端半導體的依存。北京同時推進新五年計畫，目標是深化科技與產業的自給自足，強化對未來衝擊的防護力。
川普一見面就嗆習近平「這很不好」 會前會中都是火藥味！
川普一見面就嗆習近平「這很不好」 會前會中都是火藥味！EBC東森新聞 ・ 3 小時前
川習會將登場 美官員：相信川普不會被迫表態反台獨
（中央社記者侯姿瑩華盛頓29日專電）全球矚目的川習會即將在韓國釜山登場。CNN報導，美國資深官員表示，有信心美國總統川普在會談中不會被迫表態反對台灣獨立，並強調，會談焦點在於中國以關鍵礦產出口管制「挾持全球經濟」的問題。中央社 ・ 7 小時前
「川習會」前夕出招！川普批准南韓打造核潛艦 劍指中國、北韓
美國總統川普在與南韓總統李在明會晤後，今日（10/30）在社群媒體發文表示，美國將分享高度保密的技術，協助首爾建造核動力潛艦，此舉將使南韓加入擁有核潛艦的少數國家俱樂部。太報 ・ 6 小時前
台灣擬換駐美代表俞大㵢？林佳龍回應了
[NOWnews今日新聞]美國總統川普與中國國家主席習近平今（30）日在南韓釜山舉行川習會。有外媒報導，多名消息人士則指出，台灣有意改派駐美代表，加強與川普圈子的有效互動。對此，外交部長林佳龍駁斥，「...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
川習會釜山登場！ 兩人握手展開會談 習近平：中美有摩擦很正常
川習會於今（30）日上午10時許正式登場，美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平已於南韓釜山會面，兩位領導人見面後微笑握手後，期間兩人並沒有過多交談，隨即進入房間展開會談，會中習台視新聞網 ・ 3 小時前
川習會上午登場 反中民眾釜山現場示威
美國總統川普（Donald Trump）及中國國家主席習近平今天（30日）上午將在南韓釜山進行會談，傳聞可能是會面場所的金海國際機場鄰近道路一早就出現反中民眾示威，大喊「習近平out」等語。這次峰會是2019年後美中兩國領導人首次會面。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 5 小時前
川習會中國贏了！CNN分析貿易戰成驚喜大禮
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）與中國國家主席習近平今（30日）在韓國舉行「川習會」，會談僅1小時40分就結束。美媒CNN分析，無論結果如何，這場會談對中國來說都是一場...今日新聞NOWNEWS ・ 54 分鐘前
川習會登場前 川普宣布︰已指示國防部立即展開核武測試
美國總統川普（Donald Trump）今天（30日）上午10時在南韓與中國國家主席習近平會面，就在川習會登場不久前，川普宣布他已指示國防部「立即」開始測試美國的核子武器，以回應對手國家的核試驗。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前
川普閉門前偷臭習近平？學者解讀「被耍的是他」專文：輝達AI晶片恐成破口
全球矚目下，美國總統川普（Donald Trump）今（30）日上午於南韓釜山和中國國家主席習近平會面，外媒報導，川普在握手拍照階段笑稱「他（習近平）是非常強硬的談判者，這可不是什麼好事」，但兩人寒暄時整體氣氛相當融洽、溫馨，同時也相互稱讚，隨後雙方進行閉門會談。除美中貿易戰外，兩人談話是否觸及「台灣議題」同樣備受關注；而川習會前，前美國副國安顧問博明（Ma......風傳媒 ・ 33 分鐘前
中美元首會晤結束，特朗普稱「明年四月訪華」台灣問題「完全未提」
這是特朗普第二任期以來與習近平首次面對面會晤。特朗普在會後表示，將在明年四月訪華，並指會談中未提台灣。另外在稀土、大豆、關稅等方面的成果有哪些？BBC NEWS 中文 ・ 16 分鐘前
給習近平「下馬威」？「川習會」登場60分鐘前，川普下令將重啟塵封30年的核武試驗
美國總統川普（Donald Trump）30日將在南韓與中國國家主席習近平會面，而就在距離會談開始前的不到一小時，他宣布將指示美國國防部開始進行核武測試，目標是要與俄羅斯和中國「站在同一基準上」——此舉明顯意在加大對北京的施壓。川普在社群媒體平台「Truth Social」上寫道：「美國擁有比任何國家都多的核武。這是在我第一任期內完成的，包括對現有武器的全面......風傳媒 ・ 37 分鐘前
陸籍配偶錢麗經營解放軍臉書粉專鼓吹武統 陸委會：已廢止台灣身分與戶籍
民進黨立委王定宇今天在立法院質詢時指出，一名陸籍配偶錢麗在台經營臉書解放軍社團，鼓吹武統且多次檢舉台灣民眾違反中共法律、恐嚇台灣民眾。陸委會副主委沈有忠表示，經相關部會討論，移民署已於8月25日廢止錢麗的台灣身分與戶籍，8月28日也已辦理戶籍廢止登記。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前