CNN：英停供部分情報 認為美軍轟疑似運毒船違法

（中央社倫敦11日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）引述知情人士說法報導，英國不再與美國分享有關加勒比海疑似運毒船隻的情報，因為不想成為美國軍事打擊的幫凶，認為這些攻擊行動違法。

英國這項決定象徵與最親密盟邦和情報共享夥伴決裂，凸顯外界對美國在拉丁美洲軍事行動合法性的懷疑日益加深。

英國控制加勒比海地區多處領土，並且在這些地方擁有情報資產。知情人士透露，英國多年來協助美國找出涉嫌運毒船隻位置，以便美國海岸防衛隊（USCG）攔截。這意味著這些船隻將被攔截、登船檢查且船員遭到拘留，毒品則被查扣。

廣告 廣告

情報通常會送往南方聯合跨部門特遣部隊（Joint Interagency Task Force South），這支駐紮在美國佛羅里達州的特遣部隊包括來自多個夥伴國家的代表，致力於減少非法毒品交易。

然而在美國9月開始對這些船隻發動致命打擊後不久，英國開始擔心美國可能會利用英方提供的情報來選擇打擊目標。知情人士說，英國官員認為美國軍事打擊違反國際法。他們表示，情報停供始於一個多月前。美國軍事打擊造成至少76人死亡。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）上個月表示，這些打擊行動違反國際法，構成「法外處決」。知情人士告訴CNN，英國同意這項評估。

英國駐美大使館和白宮均未回應置評請求。五角大廈一名官員告訴CNN，美國國防部「不談論情報事務」。

加拿大是美國另一個重要盟邦，近20年來協助美國海岸防衛隊在加勒比海地區攔截涉嫌運毒分子，如今也與美國軍事打擊行動劃清界線。

消息人士告訴CNN，加拿大打算持續與美國海岸防衛隊進行名為「加勒比海行動」（Operation Caribbean）的合作，但加拿大已明確告知美國不希望情報被用來協助美國對船隻發動致命打擊。

加拿大國防部發言人上個月告訴加拿大媒體：「值得注意的是，加拿大武裝部隊在『加勒比海行動』中與美國海岸防衛隊協調進行的活動，與美國對涉嫌運毒船隻的軍事打擊是完全不同且各自獨立。」（編譯：盧映孜）1141112