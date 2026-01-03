CNN：馬杜洛半夜熟睡被捕 美特種部隊拖出臥室

（中央社記者鍾佑貞華盛頓3日專電）美國總統川普於美東時間今晨宣布，逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦。有美媒引述知情人士報導，美軍特種部隊展開突襲行動時，這對夫婦正熟睡中，兩人被拖出臥室後遭逮捕。

委內瑞拉首都卡拉卡斯今天當地凌晨2時左右接連傳出爆炸聲，目擊者看見市內軍事基地冒煙。

川普（Donald Trump）稍後於社群媒體指出，美國對委內瑞拉發動「大規模攻擊」，逮獲馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子，將於上午11時（台北時間4日零時）在佛羅里達州舉行記者會進一步說明。

美國有線電視新聞網（CNN）引述兩名知情人士報導，馬杜洛夫婦在美軍突襲行動中被拖出臥室並遭逮捕。另有消息人士指稱，他們於半夜熟睡時被捕。

川普之後接受美國福斯新聞（Fox News）電話訪問時，也證實行動中沒有美國人喪生，但有數人受傷。

川普並說，自己即時觀看美軍特種作戰三角洲部隊（Delta Force）在突襲行動中抓捕馬杜洛的過程，這對夫妻正被美國軍艦帶往紐約，「我的意思是，我真的即時目睹過程，就像在看電視節目一樣」。

馬杜洛被捕引發外界不安之際，委內瑞拉呼籲聯合國安全理事會（United Nations Security Council）召開緊急會議，商議美國對委內瑞拉發動空襲事件。

委內瑞拉外交部長希爾（Yvan Gil）在通訊軟體Telegram發文說：「面對美國政府對我國犯下的犯罪侵略行為，我們已請求聯合國安理會召開緊急會議。」

紐約時報（The New York Times）指出，依委內瑞拉憲法，馬杜洛失勢後，權力將移轉給主掌經濟政策的副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）。但當前情勢複雜，委國將由誰掌權仍不明朗。（編輯：陳彥鈞）1150103